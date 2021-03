Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Snowboardkrosařka Eva Samková (uprostřed) dokončila páteční závod Světového poháru na pátém místě. | Foto: Czech SBX Team

Hláška týdne: Eva Samková, snowboardcross

„Říkala jsem si: Kurňa, to je náročný. Ty holky fakt jsou super a jezdí skvěle. Od půlky jsem jela první. Byla jsem strašně ve stresu, že mě přejedou. Hrozně jsem do toho dupala. Bylo to mimořádně těsné, pálí mě nohy,“ povídala snowboardcrossařka Eva Samková poté, co ve čtvrtek vyhrála závod Světového poháru v gruzínském Bakuriani. Předloňskámistryně světa si připsala šestnácté vítězství v kariéřea druhé v této sezoně. O den později už svůj čtvrtečnítriumf nezopakovala a ve druhé závodě skončila pátá. Rodačka z Vrchlabí má velkou šanci celkově vyhrát SP. O královně sezony se rozhodne v závěrečném klání 20. března ve švýcarském Veysonnaz.