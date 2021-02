Původně mělo jít vlastně jen o takový test fyzické připravenosti před blížícím se mistrovstvím světa. Nakonec se ale z účasti na evropském šampionátu v polském středisku Duszniki Zdroj stala pro Michala Krčmáře medailová mise. Aktuálně nejlepší český biatlonista závodil naposledy v prosinci při zastávce Světového poháru, pak dlouho marodil s covidem, aby se po pouhých dvanácti dnech tréninku vrátil na trať. A comeback vrchlabský rodák zvládl bravurně. V pátečním sprintu doběhl osmý, o den později proměnil stíhací závod v zisk stříbrného kovu. Lepší byl pouze Ukrajinec Pryma. Nyní čeká Krčmáře přesun do slovinské Pokljuky, kde se od 10. února koná očekávané mistrovství světa.

Hláška týdne: Michal Hlavatý, Pardubice

Penalty umí. Pardubický fotbalista Michal Hlavatý v minulém ročníku druhé ligy pokutové kopy proměňoval, klidně i dvakrát během jednoho zápasu. Trefil se i na podzim proti Liberci. Až nyní proti Příbrami nedal - jeho střelu zastavila tyč. „Ani nevím, kdy jsem naposledy penaltu nedal. Předtím jsem jich tolik nekopal, hlavně až minulou sezonu. Nejdřív jsem uvažoval o tom, že to kopnu doprostřed, nakonec jsem to změnil. Špatná varianta,“ řekl Hlavatý po utkání, ve kterém trefil tyč dokonce dvakrát. Půjde na penaltu příště? „Asi bych si na ni věřil, ale možná by měli dostat přednost jiní. Hlavně pokud penalta bude, aby ji někdo proměnil. To je důležité,“ dodal záložník FK Pardubice.

Komentář Tomáše Raise: Výhra, která se počítá. Ještě víc

Vítězství pardubických fotbalistů nad Příbramí. To je výhra, která má velkou cenu. A to z více pohledů. Především Pardubičtí zdolali další tým, který se pohybuje v dolních patrech tabulky. Odstup od celků v sestupovém pásmu zvýšili. Jako na podzim v zápasech proti Opavě a Brnu.

Další faktor? Sebevědomí směrem k dalším duelům. V předchozích dvou lednových zápasech totiž Pardubičtí neskórovali a nebodovali. I když herně nešlo o propadáky, zkrátka tam nula svítila. A na tým se navíc valily jen problémy - zranění hráči, absence kvůli kartám i dohodám o hostování, hodina v oslabení na hřišti Plzně…

V Ďolíčku proti Příbrami Východočeši ukázali, jak se se všemi překážkami dokážou poprat. Tentokrát i s terénem, který na první pohled kombinacím nepřál. Byli lepší než soupeř a vybojovali výhru.

Nováček soutěže tak má v polovině ročníku na kontě 25 bodů. A to už je velmi slušný základ. Jednak pro další průběh ligy, ale i k tomu, aby Pardubice hrály nejvyšší soutěž i v příští sezoně.