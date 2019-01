Dobré – Druholigová soutěž stolních tenistek pokračovala zápasy 16. a 17. kola.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

II. liga že – skupina B

16. kolo: SK Dobré D – TTC Ústí nad Orlicí B 6:4 (čtyřhry 1:0, body domácích: Zemanová Michaela 2:1, Šitinová Petra 3:0, Bačinová Pavla 0:1, WO 0:2).

SKST Vlašim C – SK Dobré B 5:5 (čtyřhry 0:1, body hostů: Hlávková Hana 2:1, Macurová Denisa 2:1, Hejzlarová Lucie 0:3).

SKST Vlašim D – SK Dobré C 7:3 (čtyřhry 1:0, body hostů: Bečvářová Michaela 1:2, Grimmerová Diana 0:3, Sedloňová Aneta 2:1).

Další výsledky: Ústí nad Labem – Slaný 10:0, Děčín B – Jirkov 7:3, Jaroměř – Chrudim 7:3.

17. kolo: SK Dobré D – TJ Sokol Chrudim 7:3 (čtyřhry 0:1, body domácích: Zemanová Michaela 3:0, Šitinová Petra 3:0, Bačinová Pavla 1:2).

SKST Vlašim D – SK Dobré B 4:6 (čtyřhry 0:1, body hostů: Hlávková Hana 3:0, Macurová Andrea 2:1, Hejzlarová Lucie 0:3).

SKST Vlašim C – SK Dobré C 10:0 (čtyřhry 1:0, body hostů: Bečvářová Michaela 0:3, Koďousková Eliška 0:3, Sedloňová Aneta 0:2, WO 0:1).

Další výsledky: Děčín B – Slaný 8:2, Ústí nad Labem – Jirkov 5:5, Jaroměř – Ústí nad Orlicí B 4:6. ⋌(dr)

1. Dobré C ⋌17 14 1 2 0 110:60 46

2. Dobré D ⋌17 13 3 1 0 106:64 46

3. Vlašim D ⋌17 13 1 3 0 113:57 44

4. Dobré B ⋌17 11 2 4 0 104:66 41

5. Ústí n. L.⋌17 9 3 5 0 102:68 38

6. Vlašim C ⋌17 7 3 7 0 91:79 34

7. Děčín B ⋌17 7 1 9 0 78:92 32

8. Ústí n. O. B ⋌17 5 4 8 0 76:94 31

9. Jirkov ⋌17 5 3 9 0 77:93 30

10. Jaroměř ⋌17 4 3 10 0 74:96 28

11. Slaný ⋌17 1 1 15 0 48:122 20

12. Chrudim ⋌17 0 1 16 0 41:129 18