Deštné v Orlických horách - Již pětatřicátým ročníkem Orlického maratonu ožije 2. a 3. února Deštné v Orlických horách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Sixta

„Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Vyber si i ty svoji trasu - maratonských čtyřicet kilometrů klasicky, či poloviční distanci s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je na Orlickém maratonu desetikilometrová trasa,“ zvou na akci pořadatelé.