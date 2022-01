Opravář výstroje: Kůže až z Ameriky

Petr Nykles hrával fotbal, teď trénuje Lhotu v přeboru Plzeňského kraje, ale jeho profesní život je spojený s hokejem: už 18 let spravuje výstroj profesionálům i hobíkům. Neobvyklé zaměstnání zdědil po svém otci.

„Zrovna nedávno jsem to počítal, na konci minulého roku to bylo už 55 let, co naše rodina spravuje výstroj pro Škodovku,“ líčí Nykles. Jeho otec na zimním stadionu v Plzni spravoval boty, kalhoty či rukavice hokejovým legendám, jakými byli například Sventek, Ebermann či Kajkl.

Opravář hokejové výstroje Petr Nykles.Zdroj: Foto: Deník

„Jako malý kluk jsem chodil za dílny za tátou skoro denně. Chtěl jsem vidět zblízka slavné hráče a poslouchal jsem jejich vyprávění,“ vyznal se Nykles. I ti nejostřílenější borci prý výstroj neradi mění.

„Hrát ve vymačkané výstroji je příjemnější. Zvlášť u věcí, které mají přímo na těle. Profíci se kolikrát úplně bojí vzít si něco nového,“ vysvětloval opravář s tím, že rekreační hokejisté mají kolikrát na pohled lepší výstroj. O

prava starších kousků bývá leckdy dost specifická: třeba pro kůži do rukavic na dlaně jezdí Nykles až do Brna. „Je hodně specifická, vozí se sem až z Ameriky. Vyrábí se z ní i výstelka do betonů a do lapaček. Normální kůže, když se namočí, ztvrdne. Tahle zůstává pořád vláčná,“ popisuje rozdíl.