Mohla to být jedna z největších sportovních událostí tohoto roku v našem regionu. Opočno a jeho okolí mělo hostit společný šampionát České a Slovenské republiky - Škoda Auto mistrovstvív silniční cyklistice 2020.

Ovšem bohužel tomu tak nebude. Pořádající královéhradecká společnost HK cyklo totiž po zvážení všech aspektů odřekla uspořádání MČR na silnici v náhradním termínu, který UCI (Mezinárodní cyklistická unie - pozn. aut.) jednotlivým republikovým svazům doporučila, konkrétně v předposledním prázdninovém týdnu (22. a 23. srpna). Uvedl to cyklistický web roadcycling.cz.

Český svaz cyklistiky se teď narychlo snaží najít náhradního pořadatele, ale zatíms nikým nemá nic závazně dohodnutého. Může tedy dojít i na tu nejhorší variantu: že by se letošní mistrák vůbec neuskutečnil.

Tuzemská i slovenská elita v čele s Peterem Saganem, Romanem Kreuzigerem či Zdeňkem Štybarem se měla u Orlických hor představit původně od 18. do 21. června.

Jenže kvůli koronaviru UCI v polovině dubna pozastavila pořadatelství profesionálních cyklistických soutěží do konce června, potažmo července. Organizátoři mistrovství tedy museli hledat jiné řešení. Nový doporučený termín stanovila UCI pro všechny národní šampionáty na 22. a 23. srpna. To nejprve musela projednat a schválit Komise silniční cyklistiky ČSC. Nejdůležitější však bylo stanovisko organizátora společného mistrovství, tedy HK cyklo. Ten měl i přesto velkou snahu MČR v Opočně uspořádat.

„Kvůli pandemii koronaviru nám pozastavila spolupráci velká část sponzorů a partnerů. Jejich podpora je spolu s příspěvkem Královéhradeckého kraje a města Opočna klíčová. S novým termínem, který musí vyhovovat lokálnímu prostředí i televizi, je proto důležité zajistit také financování organizace. Řešíme případnou kolizi s jinými akcemi, možná dopravní omezení, ubytovací kapacity a v neposlední řadě je důležité i otevření hranic, jelikož se jedná o společný česko-slovenský šampionát,“ pravil hnedpo posunutí na srpen ředitel mistrovství Miloš Židík.

Po zvážení a rozklíčování především těchto faktorů ovšem došel se svým pořadatelským týmem k závěru, že nebudou schopni šampionát zorganizovat.

„V náhradním termínu jsou již ubytovací kapacity, které je nutno mít nasmlouvané, obsazeny. S ohledem na změny a přetrvávající nejistotu došlo i ke zmíněným výpadkům v rozpočtu.A hlavně není jisté, že i v náhradním termínu bude možné takovou akci uspořádat v předpokládaném rozsahu tak, aby to sponzory zajímalo,“ vysvětlil Židík.

Podle předsedy silniční komise Petra Kováče jev zájmu svazu pokusit se mistrovství i přes všechny potíže a komplikace uspořádat, ovšem jestli se to podaří, to je zatím ve hvězdách.

Český svaz v souvislostis obtížemi kolem uspořádání mistrovství republiky komunikuje samozřejmě i se slovenskou stranou.

Z jiných národních svazů zaznívají hlasy, že letošní mistrovství pravděpodobně nebudou schopni realizovat.

Otazníky visí také nad případnou účastí špičkových závodníků. Týden po srpnovém termínu má odstartovat slavná Tour de France a jde hlavně o to, jestli by účastníci chtěli riskovat případné komplikace spojené s dnes panujícími omezenímiv souvislosti s koronavirem (např. po překročení hranic posílání do karantény).

Zrušení mistráku v Opočně může mrzet hlavně závodníky Elkov Kasper. Královéhradecká formace totiž bývá na domácích vrcholech nesmírně úspěšná. Vždyť třeba před rokem (na konci června) se z republikového tituluv závodě s hromadným startem radoval František Sisr. Sedmadvacetiletý jezdec se těšil, že bude moci obhajovat bílý dres s trikolórou právě doma v Opočně. Tam to ale nebude. A co jinde?