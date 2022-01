Opět odloženo! Ani napodruhé Sokoli nevzlétli. Covid tentokrát napadl jejich tým

Co by čert nechtěl. Ani druhý pokus o dohrání základní části Kooperativa NBL nevyšel. Znovu se o to postaral Covid, z něhož se v poslední době stal tradiční protivník. Tentokrát zavítal mezi basketbalisty Hradce Králové. Jejich odložený duel s Brnem, který se měl dohrát v sobotu večer, tak musel být znovu odložen.

Smůla. Utkání 22. kola základní části Kooperativa NBL mezi Hradcem Králové a Brnem je znovu odloženo. | Foto: bkhk.cz

Závěrečné 22. kolo dlouhodobé fáze KNBL se mělo dohrát už minulou sobotu, ovšem čínská nákaza znemožnila sehrát pět ze šesti duelů. Všechny byly odloženy na termín 22. ledna. Ale ani po dnešku není kolo zkompletováno. Nedávno se s Covidem potýkal hradecký kouč Lubomír Peterka, kterého precizně zastoupil asistent Martin Sýkora, nyní postihl jednoho z hráčů. Bohužel podle momentálních pravidel a pokynů hygieny však musí do karantény rovnou celý tým Královských sokolů. Náhradní termín utkání se bude řešit, příští víkend už ale má začínat nadstavbová část nejvyšší soutěže…