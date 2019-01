Deštné v Orlických horách – Nad horským centrem létatají lyžaři i snowboardisti.

Tradiční závod Gravity Park Deštné Opening Party 2010 nadchl milovníky snowboardu, lyžování a freestylu. | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

První letošní akcí v Gravity Parku bude tradiční Opening. Na snowboardisty a lyžaře dnes čeká ozvučený park s 16 raily a třemi skoky.



V rámci Openingu proběhne odpolední závod Best Trick SNB/Freeski, Kluci/Holky. Hlavními partnery akce jsou Vehicle Store Hradec Králové a Gravity Park Deštné, kteří pro nejlepší připravili ceny v celkové hodnotě 30 000 Kč. Startovné do tohoto závodu je zdarma. Tradičně nebude chybět velká afterparty v hotelu Orlice, která vypukne ve 20 hodin, hrát bude DJ Hammer.



Program: 8.30 – 11.30: prezence a vydávání zlevněných karet; 9.00 – 13.45: volné ježdění; 13.45 – 14.00: Riders Meeting; 14.00 – 15.00: Best Trick Contest; 15.00 – 15.45: Photo-shooting; 15.45 – 16.00: vyhlášení výsledků. (dr, jp)