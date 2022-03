Od 9.30 do 16 hodin bude park otevřený pro všechny, po celý den tu budou probíhat soutěže s Oakley na různých překážkách.

"No a shredem to samozřejmě neskončí. Čeká tě horská venkovní afterparty přímo pod snowparkem se všim všudy. Nejdřív si dáme trochu kytarovýho nářezu s AC/DC Tribute, aby pak mohla nastoupit BigShock! Afterparty s DJs až do ranních hodin. Prostě doraz pojezdit supr park, užít jarní ježdění, grilování, hudbu a pohodu. Pojďme spojit shred síly, užít si ježdění a zároveň nezapomínat na to, že nedaleko od nás se dějou strašný věci. Pošleme prachy skrz Člověka v tísni tam, kde je to teď nejvíc potřeba. Jsme v tom společně," vyzývá Daniel Hanka.