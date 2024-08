Jezdkyně z Kostelecké Lhoty na Rychnovsku měla stejně jako jejích osm finálových soupeřek možnost dvou jízd, přičemž na rozdíl od kvalifikace, kde rozhodoval průměr, se počítala pouze ta lépe obodovaná. Nejprve předvedla zajišťovací jízdu, po které figurovala na páté pozici. „Byla dost podobná té kvalifikační, jenom jsem se rozjížděla odjinud,“ řekla osmnáctiletá česká naděje.

Ve druhé jízdě to chtěla víc rozbalit a zaútočit na medailové příčky. „Měla připravené další triky, na které bohužel ani nedošlo kvůli pádu,“ smutnila Miculyčová. Osudová chyba přišla hned úvodu plánovaného minutového představení. „Smekla se mi noha z pedálu a dodupla jsem na zem. Byla to hloupá chyba. Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, tak bych přišla o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost,“ popsala mladá závodnice kritický okamžik.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Letní olympijské hry v Paříži, 30. července 2024, Paříž, Francie. BMX, freestyle ženy, finále. Iveta Miculyčová z ČR.

Ihned jí bylo jasné, že je po nadějích na výsledkové zlepšení. Po příjezdu k trenérovi jen těžko zadržovala slzy v očích. „Hodně mě to dojalo. Věděla jsem, že mám na víc, že bych mohla dosáhnout na medaili, že jsem tady nepředvedla maximum. Nedá se nic dělat, takový je sport,“ pronesla trochu zklamaná dvojnásobná mistryně Evropy. Šesté místo v elitní světové konkurenci na olympijských hrách v Paříži nakonec ale brala. „Pořád je to skvělé umístění,“ uznala.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Letní olympijské hry v Paříži, 30. července 2024, Paříž, Francie. Iveta Miculyčová se střetla s Hannah Robertsovou při rozhřívacím kole.Miculyčová po závodě také přiznala, že jí trochu rozhodil karambol s hvězdnou Američankou Hannah Robertsovou, ke kterému došlo při rozjíždění před finálovými jízdami. Obě freestylerky se střetly na vrcholu překážky, na kterou každá najížděla z jiné strany. „Bylo to nepříjemné, byť jsme byly obě nakonec v pořádku a pokračovaly v tréninku. Ale víc mě to znervóznělo, protože se mi to nikdy nestalo. Pak jsem se jí omluvila. Ona řekla, že takhle to ve sportu je, nebylo to naschvál, prostě jsme se neviděly,“ vrátila se česká reprezentantka k nechtěné srážce, po které obě aktérky na rampě upadly.

Robertsová, pětinásobná mistryně světa a jedna z největších favoritek olympijského závodu, nakonec dopadla výsledkově ještě hůře než Miculyčová. V první jízdě upadla a jelikož zaváhala rovněž ve druhé, obsadila až osmé místo.