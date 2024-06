Usměvavá dcera olympionika Tomáše Indrucha ctí jméno své rodiny. Ona i její bratr jsou na divoké vodě úspěšní, přesto kanoistika nebyla jejich první volbou. „Nejdřív jsem chtěla dělat gymnastiku, ale táhlo mě to k vodě. Líbilo se mi, jak jezdí můj táta,“ vypráví Daniela. Ke kanoistice se dostala už v šesti letech.

Starší bratr Tomáš chtěl zase hrát fotbal. „Ale po třech měsících to zabalil. To, že zůstane u kanoistiky, měl trochu dané,“ dodává několikanásobný mistr republiky, olympionik v letech 2000 a 2024, dnes trenér královéhradeckých kanoistů Tomáš Indruch.

Jeho děti jsou už třetí generací závodníků v rodině a vodu mají prakticky v krvi. Vzájemné neshody plynoucí z jeho postavení trenéra vznikaly spíš s jeho synem: „Výhoda to určitě není, s Tomášem jsme se dost hádali. Být zároveň otec a trenér není jednoduché. Ale když trénuju cizí děti, bylo by smutné, kdybych netrénoval ty svoje.“ Odchovance Klubu vodního slalomu Hradec Králové má na starosti s bratrem Jaromírem.

close info Zdroj: Olympijskytym.cz / Dan Kubát zoom_in Daniela Indruchová.

Svěřence učí i dokonalou koncentraci. „Vždycky před jízdou na chvíli zavřu oči a projdu si v hlavě trať, abych přesně věděla, kterou branku mám projet po vodě a kterou proti,“ popisuje Daniela.

Vodní slalom kategorie C1, Danielina oblíbená disciplína, se jezdí na kanoi a v jednom člověku, naopak K1 jsou sjezdy na kajaku. Tady ale Indruch na medaili moc nevěří. „Holky jsou v téhle kategorii jedny z nejmladších, navíc tenhle styl jízdy ani moc netrénujeme.“

Daniela naopak doufá, že se na stupně vítězů podívá více než jednou: „Dvakrát, třikrát, to by se mi líbilo. Barču Ondráčkovou z Olomouckého kraje ale asi neporazím. Takže to vidím na stříbro a bronz.“ Barbora Ondráčková na minulé domácí Olympiádě dětí a mládeže jasně dominovala. Svému kraji přispěla pěti zlatými medailemi a jednou stříbrnou.

A tak nepřekvapí, že na letošní ODM to byla právě ona, kdo Daniele vyfoukl vytoužené zlato.

Autorka: KATEŘINA JAKLOVÁ