Královéhradecký kraj vysílá do bojů o olympijské medaile přes dvě stovky nadaných sportovců. Na medaili myslí jak dcera slavného olympionika, tak třeba nejlepší juniorský stolní tenista v republice. Před prvním soutěžním dnem proběhlo oficiální zahájení her. Letos mu na Náplavce v Českých Budějovicích přihlíželo až 20 000 diváků.

Královéhradecký kraj při slavnostním zahájení ODM. | Foto: Olympijskytym.cz / Barbora Reichová

Co mají společného volejbalista, jachtař, házenkář a plavec během zahájení Olympiády dětí a mládeže v Českých Budějovicích? Všichni čtyři se potí v zákulisí při čekání na výstup Královéhradeckého kraje na pódium. Jejich sporty naopak nemají společného skoro nic, přesto se spolu výborně baví. Svá jména neznají, ale tuto informaci se dočtou na akreditacích, které má každý účastník na krku.

Jachtař Michal a plavec Honza se navzájem hecují, kdo udělá pro fanoušky větší show. Návrhy jako stojka nebo hvězda zatím vedou. Házenkář Daniel si bez přestání stěžuje na neúprosné teplo a volejbalista František potichu přihlíží debatě o tom, zda není mexická vlna už moc špatný nápad. Když je sázka oficiálně uzavřena, a posvěcena trenérkou softbalu, začne mladé sportovce zajímat něco jiného.

„A tobě je kolik? Vypadáš tak na dvacet,“ ptá se jachtař volejbalisty. Odpověď ho dostane do kolen. Mladému volejbalistovi, měřícímu 195 centimetrů, je pouhých 13 let. Tato reakce pro něj však není neobvyklá. „Prý se o mě říká, že mám ženu a dítě.“

Po této debatě se pro změnu dozvídají další novinku. Kvalitní závodní plavky stojí třetinu průměrného měsíčního příjmu, a po pár použitích jsou prakticky na vyhození. Jachtař přihazuje, že jeho loď a věci s ní související taky nejsou úplně zadarmo. Společně se dohadují až do samotného výstupu na pódium.

Fanoušci se během následujících čtyř dní mohou těšit na napínavá sportovní klání, ve kterých má kraj z východu Čech hned několik adeptů na vítězství. Ambice má bezpochyby basketbalový tým dívek. Ten na minulé olympiádě v Olomouckém kraji vybojoval bronzové medaile. I letos tak družstvo, složené primárně z úspěšných hradeckých lvic, myslí na cenné kovy. V kanoistice se na ODM nominovala Daniela Indruchová. Zdá se vám její příjmení povědomé? Daniela jde totiž ve stopách svého otce a trenéra v jedné osobě. Tomáš Indruch je několikanásobný mistr republiky a účastník olympijských her a nyní chce k dalším medailovým úspěchům dovést svou dceru.

Tím však výčet královéhradeckých nadějí nekončí. Stolní tenis vysílá republikovou jedničku Jana Škaldu, který také patří do elitní desítky evropských juniorských hráčů. Také triatlon má favoritku na vítězství. Kristýna Křížová, takzvaná olympijská „obojživelnice“, se účastnila i loňské zimní olympiády, kde reprezentovala svůj kraj ve snowboardingu.

Královéhradečtí na minulé letní olympiádě získali celkové 12. místo za 38 medailí. V Českých Budějovicích si však 237 sportovců, 52 trenérů, 3 vedoucí věří na lepší umístění.

Sport ale není pouze o výhře, vzkazuje královéhradeckým olympionikům náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek. „Olympijské hry vycházejí z hodnot přátelství, respektu, snahy vyniknout a fair play. Pro děti a mládež je osvojení těchto hodnot skvělým pomocníkem nejen pro sportování, ale i pro celý běžný život,“ vysvětlil Štěpánek.

Další podporu vyjádřila sportovcům biatlonistka Lucie Charvátová. Rodačka z Vrchlabí se zúčastnila olympijských her mládeže v letech 2006 a 2008. V obou případech si odvezla medaile. Vlajkonoškou kraje byla již podruhé. „Laťku máme po úspěchu na zimní olympiádě nastavenou velmi vysoko, to je pravda, ale mladí sportovci by si hlavně měli uvědomit, že důležitý je pozitivní vztah ke sportu i přes případné prohry, které by jim však neměly stát v cestě.“

Chválou na českou reprezentantku nešetřil ani hejtman Martin Červíček. „Pro naše sportovní talenty je dalším příkladem a motivací, že když vytrvají ve svých dobře nastartovaných sportovních aktivitách, jednou si splní i největší, třeba olympijský sen.“

