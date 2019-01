Rychnovsko - Výsledky ze stolního tenisu.

Divize mužů

19. kolo: Sokol Stěžery – TTC KB Vrchlabí 7:10, Sokol 2 Hradec Králové D – Tatran Hostinné B 6:10, TTC Kostelec n. O. – Sokol Železnice 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Brůna Petr 1:3, Jakubec Martin 1:3, Malík Karel 3:1, Ježek Robert 4:0), Slovan Broumov – TJ Jičín 7:10, Sokol Stará Paka – Sparta Úpice 10:0, TJ Nová Paka – Baník Rtyně v Podkrkonoší 9:9.

20. kolo: Sokol 2 Hradec Králové D – TTC KB Vrchlabí 8:8, Sokol Stěžery – Tatran Hostinné B 6:10, Slovan Broumov – Sokol Železnice 10:5, TTC Kostelec n. O. – TJ Jičín 10:8 (čtyřhry 1:1, body domácích: Brůna Petr 2:2, Jakubec Martin 1:3, Malík Karel 4:0, Ježek Robert 2:2), TJ Nová Paka – Sparta Úpice 10:0, Sokol Stará Paka – Baník Rtyně v Podkrkonoší 10:3.

1. Hostinné B ⋌21 21 0 0 0 210:71 63

2. Stará Paka ⋌ 20 16 2 2 0 191:93 54

3. Kostelec n. O. ⋌ 20 16 0 4 0 181:97 52

4. Jičín ⋌20 12 0 8 0 159:129 44

5. Rtyně ⋌20 10 2 8 0 143:142 42

6. Stěžery ⋌20 9 1 10 0 166:142 39

7. Broumov ⋌20 8 2 10 0 141:162 38

8. Vrchlabí ⋌20 7 3 10 0 137:155 37

9. Sokol HK D ⋌20 7 2 11 0 124:163 36

10. Nová Paka ⋌ 21 4 3 14 0 117:184 32

11. Úpice ⋌20 1 1 18 0 68:192 23

12. Železnice ⋌20 2 0 16 2 85:192 22

Divize žen

19. kolo: Jiskra Jaroměř B – Sokol Chlumec n. C. 4:6, Sokol Česká Skalice – Sokol České Meziříčí 9:1 (čtyřhry 1:0, body hostů: Borecká Kateřina 0:3, Vaněčková Jana 1:2, Nevtípilová Petra 0:3), Lokomotiva Trutnov – Montas Hradec Králové 4:6, Tatran Hostinné – Sokol Stěžery 4:6.

20. kolo: Sokol Česká Skalice – Sokol Chlumec n. C. 10:0, Jiskra Jaroměř B – Sokol České Meziříčí 8:2 (čtyřhry 1:0, body hostů: Borecká Kateřina 0:3, Vaněčková Jana 1:2, Nevtípilová Petra 1:2), Lokomotiva Trutnov – Sokol Stěžery 10:0, Tatran Hostinné – Montas Hradec Králové 1:9.

1. Trutnov ⋌ 18 14 1 3 0 136:44 47

2. Montas HK ⋌16 13 1 2 0 124:34 43

3. Č. Skalice ⋌16 13 1 2 0 117:41 43

4. Tesla Pard.⋌ 16 11 1 4 0 108:52 39

5. Jaroměř B ⋌16 10 0 6 0 93:67 36

6. Chlumec n. C. ⋌16 6 1 9 0 64:96 29

7. Stěžery ⋌16 5 1 10 0 62:96 27

8. Chrudim B ⋌16 2 2 12 0 38:122 22

9. Č. Meziříčí ⋌16 3 0 13 0 36:124 22

10. Hostinné ⋌18 0 2 16 0 39:141 20

Krajská soutěž 1. třídy

19. kolo: DTJ-Slavia Hradec Králové D – TTC Nové Město n. M. 10:7, Sokol 2 Hradec Králové E – Sokol Libchyně 10:6, TJ Jičín B – Baník Vamberk 5:10 (čtyřhry 0:2, body hostů: Jakubec Jan 4:0, Vrkoslav Martin 3:0, Valášek Milan 0:3, Podolka Jan 1:2), Sokol Valdice – Sokol Chlumec n. C. 10:0, TJ Dvůr Králové n. L. B – Jiskra Jaroměř 10:3, TTC KB Vrchlabí B – Baník Rtyně v Podkrkonoší B 9:9.

20. kolo: Sokol 2 Hradec Králové E – TTC Nové Město n. M. 9:9, DTJ-Slavia Hradec Králové D – Sokol Libchyně 10:0, Sokol Valdice – Baník Vamberk 7:10 (čtyřhry 1:1, body hostů: Jakubec Jan 3:1, Vrkoslav Martin 3:1, Valášek Milan 3:1, Podolka Jan 0:3), TJ Jičín B – Sokol Chlumec n. C. 10:1, TTC KB Vrchlabí B – Jiskra Jaroměř 10:1, TJ Dvůr Králové n. L. B – Baník Rtyně v Podkrkonoší B 10:4.

1. DTJ-Slavia HK D ⋌20 16 2 2 0 192:104 54

2. Dvůr Králové B ⋌20 15 2 3 0 184:97 52

3. Rtyně B ⋌20 15 2 3 0 180:104 52

4. Nové Město ⋌20 10 3 7 0 170:142 43

5. Jičín B ⋌20 10 1 9 0 142:155 41

6. Vamberk ⋌20 9 1 10 0 148:154 39

7. Vrchlabí B ⋌20 6 5 9 0 156:164 37

8. Valdice ⋌20 5 6 9 0 151:170 36

9. Sokol 2 HK E ⋌20 5 6 9 0 155:166 36

10. Libchyně ⋌ 20 4 6 10 0 135:173 34

11. Jaroměř ⋌20 5 0 15 0 104:184 30

12. Chlumec n. C. ⋌20 3 0 17 0 84:188 26

Krajská soutěž 2. třídy – sk. B

19. kolo: Lokomotiva Meziměstí – Sokol Česká Skalice 10:5, TJ Trutnov-Poříčí – Sokol České Meziříčí 10:3 (čtyřhry 2:0, body hostů: Roleček Patrik 1:2, Fiala Josef 2:1, Kozák Ladislav 0:3, Mušák Jiří 0:2), Sparta Úpice B – Sokol Častolovice 4:10 (čtyřhry 0:2, body hostů: Schmied Zbyněk 3:0, Šichan Radek 1:2, Beneš Martin 1:2, Jíra Milan 3:0), TTC Kostelec n. O. C – TTC Lhoty u Potštejna 1:10 (čtyřhry 0:2, body domácích: Dušek Josef 0:2, Myšák Luděk 0:2, Šilar Petr 0:3, Jakubec Martin 1:1, body hostů: Novotný Jiří 3:0, Vavruška Jiří 2:0, Šťastný Daniel 2:0, Jireš Miloslav 1:1), Sokol Stěžery B – TTC Kostelec n. O. B 10:1 (čtyřhry 1:0, body hostů: Kubrt Josef 0:3, Sláma Vladimír 1:1, Beran Jan 0:2, WO 0:3), TJ Náchod – TJ Červený Kostelec-Horní 10:1.

20. kolo: TJ Náchod – Sokol Česká Skalice 7:10, Sparta Úpice B – Sokol České Meziříčí 9:9 (čtyřhry 0:2, body hostů: Mokrejš Zbyněk 4:0, Fiala Josef 2:2, Roleček Patrik 1:3, Kozák Ladislav 0:4), TJ Trutnov-Poříčí – Sokol Častolovice 10:3 (čtyřhry 2:0, body hostů: Schmied Zbyněk 0:3, Beneš Martin 1:2, Šichan Radek 1:2, Jíra Milan 1:1), Sokol Stěžery B – TTC Lhoty u Potštejna 5:10 (čtyřhry 1:1, body hostů: Vavruška Jiří 3:1, Šťastný Daniel 2:1, Jireš Miloslav 1:2, Trnka Jan 3:0), TTC Kostelec n. O. C – TTC Kostelec n. O. B 5:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Malík Tomáš 0:3, Šilar Petr 1:2, Myšák Luděk 1:2, Jakubec Martin 2:2, body hostů: Balous Milan 3:1, Malínský Milan 2:1, Bolehovský Martin st. 2:1, Divíšek Dušan 2:1), Lokomotiva Meziměstí – TJ Červený Kostelec-Horní 10:4. ⋌(dr)

1. Lhoty u Potšt. ⋌20 17 2 1 0 196:103 56

2. Trutnov-Poříčí ⋌20 16 3 1 0 194:105 55

3. Meziměstí ⋌20 11 6 3 0 182:148 48

4. Častolovice ⋌20 11 2 7 0 164:138 44

5. Kostelec n. O. B ⋌20 11 1 8 0 157:136 43

6. Kostelec n. O. C ⋌20 7 5 8 0 141:153 39

7. Náchod ⋌20 7 3 10 0 159:152 37

8. Stěžery B ⋌20 7 3 10 0 149:151 37

9. Česká Skalice ⋌20 6 3 11 0 150:177 35

10. České Meziříčí ⋌20 5 3 12 0 137:175 33

11. Úpice B ⋌20 2 5 13 0 107:190 29

12. Č. Kostelec-Horní ⋌20 1 2 17 0 88:196 24