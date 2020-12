Tým, který od letošní sezony působí v Benešově, vedla po sérii neúspěchů trenérka Marcela Krämer a po divokém průběhu střetnutí si došel pro první výhru v sezoně. Už v sobotu 19. prosince se oba soupeři potkají znovu, tentokrát v Benešově.

BK Loko Trutnov - Slovanka 62:70 (24:12, 39:32, 60:53). Body: Wilsonová 20, Kozumplíková 16, Králová 9, Finková 5, Šípová a Rylichová 4, Skutilová 3, Ježková 1 - Malíková 25, Svatoňová 17, Fučíková 10, Brejchová 7, Mahlerová (Křížová) a Daci 4, Bušková 3. Rozhodčí: Vávrová, Svoboda, Kult. Fauly: 21:21. Pět osobních chyb: 0:1 (Bušková). Trestné hody: 17/16 - 20/14. Trojky: 8:6. Technické chyby: 0:2 (14. Mahlerová, 15. asistent trenérky hostů Toušek). Hráno bez diváků.

Trutnovský favorit zahájil duel sice špatně, v 9. minutě ale vedl díky bodové šňůře 21:8 a i s přispěním pěti (!) trojek ovládl úvodní čtvrtinu výsledkem 24:12. Ještě ve 25. minutě Lokomotiva vedla vcelku hladce 55:38, od té doby ale zaznamenala pouhých sedm bodů - v poslední čtvrtině dokonce jen dva!

Příčin bylo hned několik, tou největší však zranění kapitánky Kozumplíkové ve třetí čtvrtině. Na domácí tým totiž zapůsobilo velmi negativně, naopak soupeř vycítil šanci a po šňůře 2:23 zcela otočil utkání.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Ačkoliv to nebyl náš ideální zápas, tak jsme ho měli pod kontrolou do okamžiku, kdy se zranila kapitánka Katka Kozumplíková. Bylo vidět, že tato situace na hráčky dolehla. Pokud dáme za poslední čtvrtinu dva body, nemůžeme vyhrát. Hostující tým projevil zabijácký instinkt, využil našeho oslabení, protože ke Katce Kozumplíkové se přidala kvůli bolestem ještě Terka Šípová. Hráli jsme bez dvou hráček základní pětky a bohužel jsme se s tím nedokázali vypořádat. Hosté toho využili a zaslouženě vyhráli.“

Marcela Krämer, trenérka Slovanky: „Naše vítězství se zrodilo i na úkor zranění v domácím týmu, Kozumplíková odvádí na hřišti kus práce. My jsme poté dokázali zápas otočit. Kdo ví, jak by to vypadalo, pokud by ke zranění nedošlo. Za výkon našeho týmu jsem ráda, v zápase byly vidět prvky, které jsme dělali na tréninku, hlavně v obraně. Je na čem stavět.“