Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Tradičně na zdejším Tyršově koupališti na začátku září odstartoval pátý ročník triatlonu Death Game. Skvělá úroveň překvapila i organizátory a přinesla zajímavé boje o první místo. Novou držitelkou ženského rekordu závodu je Kateřina Holubová, celkovým vítězem letošního ročníku se stal Marek Munzar.

Ve Dvoře Králové nad Labem se v neděli uskutečnil 5. ročník cross-triatlonu Death Game, jehož se zúčastnila patnáctka odvážných sportovců. Po plavecké části na Tyršově koupališti zamířili v sedle kola na vrchol Zvičiny, aby doběhli do cíle na přehradě Les Království. I přes dvě lehčí zranění, způsobená mokrou tratí, dokončili závod všichni závodníci.



„Trať byla letos mokrá, protože vydatně pršelo celou noc. To nám dělalo starosti kvůli sjezdové pasáži mezi vrcholem Zvičiny a Hotelem Pod Zvičinou. Naštěstí to všichni zvládli. Každý rok trať kontrolujeme den před závodem, protože nechceme riskovat víc, než je nutné,“ zmínil po zajímavé akci spoluorganizátor závodu Jiří Jaroš.



Vítězem závodu se letos stal Marek Munzar (1.17:05), který ovládl také první tři ročníky. Na druhém místě se umístil Jan Šeberka (1:19:17), jenž si s Munzarem vyměnil místo po loňském senzačním vítězství při svém debutu. Třetí příčka pak patří Tomáši Kudrnovi. Ten závod dokončil i s tržnou ránou na koleni. V kategorii žen zcela excelovala Kateřina Holubová (1:35:08), jež nyní drží ženský rekord závodu.



„Letošní úroveň závodníků nás mile překvapila. Sportovní výkony byly nad očekávání dobré a závod byl nesmírně napínavý už v bazénu. Taky se nám potvrdilo, že takhle netradiční triatlon je na konci sezony atraktivním zpestřením a má smysl v něm pokračovat i další roky,“ řekl Lukáš Baše, spoluzakladatel závodu.



Letošní klání se vyznačovalo slušnou účastí a skvělými sportovními výkony. Jelikož je společně s cross-fitovými závody Attitude Challenge jedinou pravidelně se opakující akcí na Tyršově koupališti, bude ze strany organizátorů snaha o větší podporu ze strany provozovatele areálu. Zástupci Tyršova klubu věří, že se z akce stane tradice s oblibou nejen u závodníků.



Triatlon Death GameZávod se skládá z 800 m plavání v bazénu na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem. Pokračuje cyklistickou částí přes Lipnici, Bílou Třemešnou a Hotel Pod Zvičinou pod sjezdovku na Zvičině. Tu závodníci musejí zdolat s kolem. Následuje sjezd z vrcholu Zvičiny lesem k Hotelu Pod Zvičinou. Z Bílé Třemešné potom doběhnou na konec hráze vodního díla Les Království. Závod je pořádán plaveckým klubem od roku 2014.