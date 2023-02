Pražané šli v úvodu do mírného vedení. Pak si vzali slovo hosté a i díky sérii 14:0 odskočili až do jedenáctibodového vedení. Bohužel na přelomu obou poločasů si vybrali hluché období, čehož soupeř využil a ze stavu 32:42 osmnáctibodovou šňůrou otočil skóre na 50:42. To se nakonec ukázalo jako rozhodující, neboť Hradečtí se v dalším průběhu i přes zjevnou snahu USK blíž než na pět bodů nedostali.

„Sovy jsou na dobré vlně, což potvrdily. Možná měly menší výpadek, ale dokázaly se vrátit a potom si udržely vedení. My jsme měli výpadek v druhé a začátkem třetí čtvrtiny, to nás stálo lepší výsledek nebo vyrovnanější koncovku. Máme na čem pracovat, to jsme viděli všichni, ale děkuji hráčům za přístup a energii. Pokud toto má být bod, na kterém budeme pracovat, budu spokojený. V dalším zápase se budeme chtít zase zlepšit a sahat po výhře, kterou potřebujeme,“ uvedl nový trenér Královských sokolů Richard Kucsa.

„Byli jsme v utkání po celou dobu, to je dobré. Měli jsme spoustu dobrých minut v útoku i obraně. Ale nesmíme nad tímto duelem tak přemýšlet, můžeme ho pustit z hlavy a soustředit se ten příští,“ podotkl Tomás Cavallero, argentinský křídelník v hradeckých službách.

Kooperativa NBL, skupina A2 – 4. kolo

USK Praha - Královští sokoli Hradec Králové 80:70 (19:22, 44:42, 61:51). Body: Pipes Jr. 26, Böhm 12 (11 doskoků), Okauru 9, Vyroubal 9, Fuxa 6, Samoura 6, Vlk 5, Petružela 4, Švec 3 - Cavallero 17, Šturanović 17 (10 doskoků), O. Peterka 10, Solević 10, Škranc 9, Prskalo 4, Goga 3. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Kovačovič. Trojky: 8:6. Trestné hody: 27/20 – 16/10. Doskoky: 42:51. Fauly: 18:22. Pět osobních chyb: 0:1 (Škranc). Diváci: 567.

Další výsledek: SK Slavia Praha – BK Redstone Olomoucko 96:81.

Tabulka nadstavby

1. USK Praha 26 14 12 2106:1990 53.8

2. Slavia Praha 26 9 17 1999:2121 34.6

3. Olomoucko 26 5 21 2075:2345 19.2

4. Hradec Kr. 26 4 22 1824:2256 15.4