Letohrad šel zásluhou Kuklíka do vedení už po 59 vteřinách. Tato branka určila ráz první třetiny, když ji hosté ovládli po dalších trefách Kubelky a druhé Kuklíka 3:0. „Náš přístup v první třetině nás stál body. Za tu se všem fanouškům omlouváme,“ uvedl vedoucí domácího mužstva Jan Černý.

Po změně stran domácí začali hrát a prostřední periodu ovládli 3:2. Ani to jim na body však nestačilo. Rozhodnutí přišlo v 55. minutě, to na 6:3 zvýšil Majvald. Dobrušku sice ještě vrátil do hry Černý, ale poslední slovo měl hostující Kubelka – 4:7. „Zlepšení ve zbytku zápasu už nestačilo,“ mrzelo Černého.