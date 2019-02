Rychnov nad Kněžnou /ROZHOVOR/ - Anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Rychnovska za rok 2018 vyhrál zcela zaslouženě automobilový závodník Jan Kopecký.

K úspěšným sportovcům patří již řadu let Jan Kopecký. | Foto: Ján Honza

S velkou parádou se v pátek večer konalo v krásných prostorech Pelclova divadla slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce okresu Rychnov. Organizátoři připravili pestrý program a díky moderátorovi Radku Šilhanovi vše skvěle plynulo.

Na místě nechyběla ani největší hvězda večera mistr světa v rallye v kategorii WRC2 Jan Kopecký, který ovládl hlavní kategorii jednotlivců dospělých a byl vyhlášen i v kategorii „Hvězda deníku“, o které jste rozhodli vy svými hlasy.

Vy jste za svoji bohatou kariéru vyhrál spoustu anket, ale předpokládám, že každé vítězství potěší.

Určitě ano. Je to odměna za odvedenou práci, takže jsem moc rád, že jsem se akce mohl účastnit. Chtěl bych pogratulovat i všem ostatním sportovcům. Je vidět, že každý se snaží ve svém sportu na maximum, důkazem toho jsou skvělé výsledky všech zúčastněných.

Vy jste z Kostelce nad Orlicí, kde i žijete, jaký máte vztah k Rychnovsku?

Mám to tu strašně rád. Prožil jsem tu krásné dětství. Nedám na něj dopustit a hlavně jsem tu doma.

Záznam z celé akce si můžete pustit na stránkách www.orlicky.net. Celkovým vítězem se stal Jan Kopecký. Osobností roku byl oceněn orientační běžec Rudolf Ropek, mezi kolektivy dospělých se z vítězství v anketě radovalo smíšené družstvo badmintonistů Sokol Dobruška B.

Byl jste mistr Evropy, mistr Pacifiku, teď jste k tomu přidal i vytoužený titul mistra světa, je to váš největší úspěch?

Je to rozhodně nejvíc. Mistrovství světa je jenom jedno. Být mistrem Pacifiku a Evropy bylo také krásné, ale myslím, že teď jsme to podepsali krásným stylem ve světě, což nás moc těší.

Přitom jste si závody rallye musel doma vybojovat, protože váš otec o rallye prý nechtěl slyšet.

To už je hodně dávno. Já jsem jezdil okruhy a chtěl jsem zkusit něco jiného. Takže jsem si vymyslel rallye a snažil jsem se tátu, který závodil právě na okruzích, přesvědčit, že je to nejlepší volba. Samozřejmě to chvíli trvalo, ale nakonec jsem ho přemluvil.

Teď už asi nelituje vašeho rozhodnutí?

Teď myslím, že už nelituje, i když by pořád byl rád, kdybych se vrátil na okruhy.

Na domácích tratích jste neporažen už několik let, dokonce Roman Kresta v jednom z rozhovorů řekl, že s vašimi světovým zkušenostmi a zázemím továrního týmu jste neporazitelní, jak se taková slova poslouchají?

Když to řekne Roman Kresta, tak si toho nesmírně vážím, protože on patří mezi tu závodnickou špičku, kterou jsme tu, kdy v České republice měli, takže mě jeho slova rozhodně těší.

Jak je těžké tu neuvěřitelnou sérii v domácím šampionátu stále držet?

Jsem v továrním týmu, navíc mám nějaké zkušenosti a nejsem mladý kluk, který se teprve něco učí, takže cíle v domácích šampionátech nemohou být nižší než vítězství na každé soutěži. Samozřejmě to není jednoduché, protože soupeři se snaží nás porazit. Ale myslím, že za sérii, kterou jsme tu s navigátorem Pavlem Dreslerem předvedli, se nemáme za co stydět. Měli jsme u toho i štěstí, že jsme neudělali nějakou zásadní chybu.

Je těžší hledat do domácích závodů motivaci, když vítězíte ve světě a doma nemáte konkurenci?

Pokud by došla motivace, tak by byl čas odejít a až ten stav někdy pocítím, tak asi přestanu závodit. Samozřejmě každý by nejradši jezdil v seriálu mistrovství světa, ale dnes je to hodně o penězích a sehnat na závody rozpočet není vůbec jednoduché.

Když si vybavíte uplynulou mistrovskou sezonu, za kterou jste byl právě oceněn, co bylo pro vás nejlepším momentem?

Nemusím dlouho pátrat v paměti, rozhodně to byl závod seriálu mistrovství světa v Německu, kde jsme měli defekt, ale i přesto jsme díky naším zkušenostem dokázali vyhrát.

Jak to vypadá s letošní sezonou?

Vypadá to, že budeme začínat domácím šampionátem na Valašské rallye.

Loni jste v tuto dobu už závodil v seriálu mistrovství světa a dokonce jste v Monte Carlu vyhrál. Neúčast mrzí asi hodně?

Samozřejmě, že mrzí. Každý by chtěl závodit co nejvíc. Navíc jsme měli zkušenosti z loňska, ale nedá se nic dělat. Teprve uvidíme, jakých závodů se ve světě zúčastníme.