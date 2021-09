„Čajky nás tlačily celých čtyřicet minut, což je pro nás výborná škola. Pod tlakem jsme vyprodukovali i ztráty, ale až na pár výjimek to nebyly ztráty hloupé nebo vyplývající z nekoncentrovanosti. Ačkoliv bodově vyšla na prázdno, výbornou práci pod oběma koši a bojovný výkon předvedla Eliška Linhartová. Rovněž naše mladé rozehrávačky neztrácely v rámci celoplošného presinku tolik míčů jako tomu bylo v loňské sezoně. Obrovský progres v této činnosti zaznamenala Hanka Hajnová,“ chválil kouč mladé hráčky své sestavy.

O poločase už hostující tým držel náskok 31 bodů a suverénně kráčel za vítězstvím. To si také ve zbytku duelu s přehledem uhájil.

„První z velice těžkých zápasů na výborně obsazeném turnaji jsme nezačali vůbec špatně. Po čtyřech minutách jsme zaostávali o pouhé dva body. Celá první čtvrtina z pohledu útoku nebyla z naší strany špatná. Dát devatenáct bodů tak kvalitnímu týmu, jakým jsou Piešťanské Čajky, je na naše možnosti slušné. O to víc mrzí, že jsme v nastoleném trendu nepokračovali i v dalším průběhu,“ hodnotil úvodní minuty Michal Martišek.

Kara Trutnov - Piešťanské ČajkyZdroj: Jan BartošPrvní duel v nových dresech trutnovské hráčky nevyhrály a důvod byl jednoduchý. Kvalitní soupeř byl nad jejich síly. Kara nevstoupila do zápasu špatně, přesto od začátku tahala za kratší konec a už první čtvrtinu prohrála o propastných 15 bodů.

„Tento krok vedení basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov, z. s., je výrazem vděčnosti, poděkování a především skromnou marketingovou pomocí společnosti KARA Trutnov, a.s., která se v současnosti snaží ekonomicky zachránit a dostat se zpět tam, kam patřila v nedávné minulosti a nadále tak mohla být spojována s městem Trutnov jako úspěšná firma s exkluzivním zbožím,“ řekl Vladimír Smilnický, předseda basketbalového oddílu.

Domácím basketbalistkám se po letech na hruď vrátila značka KARA, která trutnovský basketbal v minulosti podporovala dlouhých 11 let. S ní v názvu tak klub již brzy vstoupí do nového ročníku Ženské basketbalové ligy a premiéru si nové dresy odbyly v nedělní utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.