Ten absolvuje v 33 letech jubilejní desátý světový šampionát. „Zároveň bude poslední,“ říká. Ano, MS v japonské metropoli bude pro Petřikova závěrečné. Od roku 2007 nevynechal jediné.

Češi na MS v Tokiu



David Pulkrábek (-60 kg)

Pavel Petřikov (-66 kg)

Jakub Ječmínek (-73 kg)

David Klammert (-90 kg)

Jiří Petr (-90 kg)

Lukáš Krpálek (+100 kg)

Markéta Paulusová (+78 kg)

„Udržet se ve vrcholovém judu na takové úrovni není vůbec lehké. Jsem vděčný za to, že se mi to podařilo. Snad jsem a budu motivací hlavně pro mladé české judisty,“ vypráví pátý muž s MS 2017 v maďarské Budapešti. Tehdy ještě startoval ve váze do šedesáti kilogramů. Od roku 2018 se pere ve vyšší hmotnostní třídě. Na loňském mistrovství světa, které se konalo v ázerbájdžánském Baku, skončil devátý.

Petřikov nedávno laboroval s nataženými vazy v koleni, ale snad se stihl na vrcholný turnaj sezony dostatečně připravit. V jaké formě? To ukáže až samotný závod ve váhové kategorii do šestašedesáti kilo, který je na programu v pondělí.