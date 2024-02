Na jihu to skřípalo, doma stoprocentní Hradec urval postup. Teď už na Final Four

Po postupu do semifinále I. ligy čeká hradecké volejbalisty náročný program. V pátek v 19 hodin rozehrají v Bučovicích semifinálovou sérii play off. Z jihu Moravy se v sobotu přesunou do dějiště Final Four Chance Českého poháru, kde je čekají v sobotu a neděli oficiální tréninky a v neděli od 18 hodin tým změří síly v boji o postup do finále Final Four proti Odoleně Vodě. Přidají slávisté v Táboře další senzaci?

Volejbalisté hradecké Slavie zažívají skvělou sezonu a dalším úspěchem je postup do semifinále play off první ligy. | Foto: archiv Deníku