Pro všechny závodníky je závod v Hořicích mimořádným svátkem. Dvojnásob to platí pro domácí hořické jezdce. Jedním z nich je i mladý talentovaný závodník Lukáš Fikker. Ten se na domácí trati měl letos představit hned ve dvou kubaturách, když ke třídě 125 Sportproduction pořídil i závodní speciál s označením Twin. Fikker i přes zrušení květnového termínu věří, že se letos v Hořicích představí. Zatáčky by se totiž mohly odjet v srpnu. „Doufám v to. V Hořicích jsou to nejlepší závody celého roku,“ říká.

O uplynulém víkendu se měly konat legendární Zatáčky, jak moc mrzí, že byl i tento domácí závod zrušen?

Tak to musí mrzet každého závodníka, co jezdí road racing. V Hořicích je to nejlepší a nejhezčí trať seriálu, navíc pro nás je to domácí podnik, kde se chceme vždycky ukázat.

Svrběly vás ruce?

Určitě jo. Ten pocit už je od začátku sezony. Důležité je, že přišla dobrá zpráva a za necelé dva týdny si konečně zazávodíme, když se pojede Jarní cena Brna. Moc se těším.

Letošní sezona kvůli koronaviru ještě neodstartovala. Jak náročné to pro závodníky je? Na sezonu muselo být přichystáno velké množství věcí.

Je velká škoda, jak to dopadá. Pro nás to však mělo i jednu velkou výhodu. Mohli jsme se mnohem déle věnovat ladění nové motorky.

Co finance?

U nás nejsme tolik závislí na sponzorech, každý si to platí sám. Samozřejmě příprava motorek něco stojí, ale těžší to budou mít v Moto GP a podobných seriálech, kde jsou všechny týmy na sponzorech závislí.

Vy jste letos měl startovat v nové kubatuře, když jste ke 125 Sportproduction osedlal i motorku ve třídě Twin, proč?

Přesně tak, pojedu obě kubatury. Před dvěma lety jsem si od Davida Kužely půjčil jeho motorku během Jarní cena Brna, docela mě to chytlo a od té doby jsem po tom pokukoval. Vloni jsme se s týmem rozhodli, že motorku do kubatury Twin pořídíme.

Jaké jsou mezi kubaturami největší rozdíly?

Rozdíly jsou opravdu markantní. Naprosto odlišná váha motorky, jiný výkon a mnoho dalšího. Každá motorka se ovládá úplně jinak, ale je to pro mě výzva, bude to zábava.

Ve třídě 125 Sportproduction patříte mezi českou elitu, nebojíte se, že ve Twinech to bude složitější?

Určitě to nebude jednoduché, ale už minulý rok jsem zkoušel na Twinu jet a pevně věřím, že bych mohl bojovat o pódiová umístění. To bude i můj cíl v závodech.

Sezona začne prvním červnovým víkendem, kdy se pojede odložená Jarní cena Brna. Pojede se sice bez diváků, přesto o motivaci asi nouze nebude?

Máte pravdu. Všichni závodnici se určitě nemůžou dočkat a motivace bude velká. Máme dobře připravené motorky a bude skvělé je konečně vyzkoušet na okruhu.

Jak probíhají přípravy?

Doděláváme poslední menší úpravy a na začátku června budeme stoprocentně připraveni.

Věříte, že se v srpnu nakonec 300 zatáček Gustava Havla odjede?

Věřím! Nic jiného si nepřeji. Zatáčky v Hořicích jsou nejvíc. Nejlepší závody, v depu panuje fantastická atmosféra, tohle nikde jinde nezažijete. Prostě legenda.