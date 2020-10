Automobilový závodník z Kostelce nad Orlicí Jan Kopecký dokázal vyhrát třetí podnik mistrovství České republiky v rallye. Suverénním výkonem ovládl 41. ročník Invelt Rallye Pačejov, která byla poprvé v historii součástí velkého mistráku, dosud se jezdila jen jako sprintrallye.

Automobilový závodník Jan Kopecký. | Foto: Motorsport

Kopecký porazil svého největšího konkurenta Václava Pecha o minutu a sedm vteřin a dokázal ho v letošní sezoně poprvé překonat. „Soutěž nám vyšla skvěle, od první erzety jsme do toho vlétli. Sedlo mi to, s autem jsem si dělal, co jsem chtěl. Hned v úvodu jsme Vencovi cukli, pak už to bylo vyrovnanější. Ale vítězství jsme si pohlídali,“ uvedl Kopecký.