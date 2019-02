Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Mostecký autodrom přivítá o víkendu 2. a 3. září jubilejní 25. ročník závodu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix. Navazuje tak už čtvrt století na tradici zahájenou nultým ročníkem 4. až 6. září 1992, kdy premiérové mezinárodní závody tahačů nebyly ještě zařazeny do mistrovství Evropy. Jeho součástí se stal závodní víkend v Mostě od následujícího roku 1993.

Michal Matějovský společně se Stanislavem Matějovským a Josefem Křenkem po vyhlášení mistrem Evropy ve třídě Super 2000 TC2. | Foto: www.csms.cz

Výraznou stopu v historii závodů šampionátu European Truck Racing Championship zanechal královéhradecký jezdec Stanislav Matějovský, který reprezentoval Českou republiku v šampionátu ETRC v polovině 90. let a v letech 2000 až 2002.

„Zážitků a příběhů ze závodů tahačů bylo mnoho. Nejraději ale vzpomínám na projekt s Tatrou, kdy náš tým ve spolupráci se skvělými lidmi z Kopřivnice připravil skvělé auto, které jsme společně dovedli k vítězství ve své třídě v roce 2001,“ řekl šestapadesátiletý automobilový závodník, který patřil k našim špičkovým jezdcům. Kromě evropského mistrovství okruhových tahačů nechyběl v automobilových rallyových soutěžích, v závodech automobilů do vrchu ani na okruzích.

Čím vás účast v truckovém seriálu obohatila?

Už to je opravdu mnoho let, co jsem s tahačem závodil. Pamatuji si, že v začátcích mně dělalo dost starostí zvyknout si na poněkud jiný výhled z vozu a s tím spojený odhad. A pak hlavně brzdy, které jsou na rozdíl od cestovního vozu vzduchové. Na období závodu v tahačích vzpomínám moc rád, byl to vlastně vrchol mé závodnické kariéry.

Jak vzpomínáte na závody Czech Truck Prix v Mostě?

Zúčastnil jsem se mnoha závodů na mosteckém autodromu. Byly to vždy mé nejoblíbenější závody s neopakovatelnou atmosférou a skvělou podporou domácích fanoušků. Zároveň to pro mě byly ty nejtěžší závody. Většinou jsem měl dvě role: první byla role závodníka a druhá zástupce týmu, který se věnoval také hostům, sponzorům, fanouškům. Někdy to nebylo jednoduché, zvláště když přišly technické problémy. Ale myslím si, že se to vždy zvládlo. Po skončení kariéry jsem doprovázel syna Michala, který právě v Mostě započal svoji dráhu závodníka a poprvé usedl ve svých čtrnácti letech do závodního vozu.

Komu v současném startovním poli šampionátu fandíte?

Určitě to je Adam Lacko a David Vršecký. U Adama to je o to silnější, že ho znám od mala, ještě z motokár. V našem týmu také před mnoha lety s truckem začínal. Adam je dnes jedním z nejlepších jezdců, který má za sebou špičkový tým. Jsem přesvědčen, že pokud nebude mít opravdu nějakou výjimečnou smůlu, tak titul získá a já mu to z celého srdce přeji.