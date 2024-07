Sestřih zápasu David Dvořák vs. Manel Kape | Video: O2 TV Sport

V posledních dnech se začalo spekulovat o možném konci královéhradeckého zápasníka MMA Davida Dvořáka ve věhlasné organizaci UFC. Sám bojovník to následně potvrdil. „Už nejsem její součástí, je to oficiální,“ uvedl 32letý fighter.

Co stojí za Dvořákovým koncem v hvězdné Lize mistrů? „Těch věcí bylo samozřejmě víc, nicméně jeden z hlavních důvodů byl ten, že UFC mi teď posílalo několik termínů na zápasy, ale vůbec nebrali v potaz můj zdravotní stav a nic okolo. Prostě buď budeš zápasit v termínu, který chceme my, nebo rozvážeme smlouvu,“ objasnil bijec muší váhy.

„S mým manažerem Patrikem Kinclem jsme si po dlouhých debatách a přemýšlení řekli, že je na čase jít dál. Takže jsme s tím souhlasili, rozvázali smlouvu a půjdeme si svojí vlastní cestou. Byla to naše volba,“ dodal borec s přezdívkou Undertaker.

David Dvořák působil v UFC čtyři a půl roku. Během té doby absolvoval šest zápasů, kdy první tři vyhrál a další tři prohrál na body. V této našlapané lize končí na jako čtrnáctka rankingu, jeho nejlepším žebříčkovým postavením bylo deváté místo, což je historicky druhý nejlepší výsledek, který v nejprestižnější organizaci někdo z Čechů či Slováků předvedl.

close info Zdroj: archiv D. D. zoom_in BĚHEM TRÉNINKU. Bijec David Dvořák se připravuje na důležitý zápas ve Vancouveru.

„Jsem nesmírně hrdý na ty svoje výkony, tým na mě neuvěřitelně makal a za tu dobu jsme se hrozně moc posunuli. Pak samozřejmě přišly i porážky, ale s Top borci světové extratřídy. Vždycky jsem dal do zápasů úplně všechno a i když to někdy nevyšlo, nic si nevyčítám. Pro mě to byla obrovská zkušenost, užil jsem si tam toho spoustu,“ řekl bojovník z Hradce Králové.

Jakým směrem se nyní bude ubírat Dvořákova kariéra? „Teď začne nová cesta, na kterou se strašně moc těším. Víme, že mám na to dokazovat daleko větší věci. Kam moje kroky povedou, to ještě neprozradím. Těch možností je opravdu hodně. Chci se vrátit ve velkém stylu. A kdo ví, klidně se může stát, že budu brzy zpátky v UFC. Zatím ale plánuju jiné věci, nechte se překvapit.“