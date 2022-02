„Bylo to další utkání z těžké série. Brno hrálo fakt dobře. Dali jsme do toho srdce, ale projevila se únava a bohužel to nevyšlo. Musíme si dobře oddychnout a připravit se na důležitý zápas. Věřím, že se nám podaří uspět,“ uvedl hradecký pivot Peter Sedmák.

Východočeši podruhé v řadě vyhořeli střelecky. Po propadáku v Opavě (36:100) se sice o 15 bodů zlepšili, ovšem na tým, který běžně střílí přes 80 bodů, je to pořád setsakramentsky málo.

Kouč Peterka: Náš útok byl strašidelný

„Zasloužené vítězství Brna. Očekávali jsme jiné utkání, než bylo to pondělní. Byli jsme však naprosto jaloví v útoku, nedařilo se nám, nic tam nespadlo. Úspěšnost trojek byla jen jedenáct procent (3/26). Snažili jsme se soupeře alespoň obranou přibrzdit, 67 obdržených bodů je slušných. Ale ten útok byl strašidelný. Brno natěsno bránilo a roli v tom sehrála asi i únava. Mrzí mě to. Před pauzou se ještě musíme soustředit na úterní zápas s Ústím,“ řekl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Královští sokoli Hradec Králové – Basket Brno 51:67 (14:17, 25:33, 37:52). Body: Škranc 15 (11 doskoků), Pavlovič 8, Sedmák 8, Stamenkovič 8, Vujovič 8, Goga 2, Kantůrek 2 – Bálint 16, Mickelson 16, Madden 14, Puršl 8, Krakovič 6, Körner 5, Půlpán 2. Rozhodčí: Baloun, Kec, Vondráček. Trojky: 3:4. Trestné hody: 11/6 – 15/9. Doskoky: 46:46. Fauly: 18:19. Diváci: 312.

Další výsledky 6. kola: Pardubice – Opava 79:91, Kolín – Nymburk 82:129, USK Praha – Ústí n. L. 88:94.

Nadstavba – skupina A1

1. Nymburk 27 26 1 2690:2108⋌96.3

2. Opava 27 20 7 2394:2045⋌74.1

3. Brno 28 18 10 2361:2264⋌64.3

4. Pardubice 28 15 13 2350:2292⋌53.6

5. Hradec Kr. 26 13 13 2050:2207⋌50.0

6. Ústí n. L. 27 13 14 2159:2176⋌48.1

7. Kolín 27 13 14 2375:2446⋌48.1

8. USK Praha 26 12 14 2239:2254⋌46.2