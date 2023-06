Iveta Miculyčová, rodačka z Kostelce nad Orlicí, obhájila na Evropských hrách v Polsku kontinentální titul ve freestyle BMX. Sedmnáctiletá česká cyklistka vybojovala v areálu v Krzeszowicích zlatou medaili o necelé tři body. Kateřina Jalůvková byla ve dvanáctičlenném finále olympijské disciplíny park sedmá.

Iveta Miculyčová obhájila na Evropských hrách v Polsku kontinentální titul ve freestyle BMX | Foto: se svolením media.european-games.org

Bronzová medailistka z mistrovství světa Miculyčová postoupila do bojů o cenné kovy ze čtvrtého místa v kvalifikaci. Ve finále vedla už po první jízdě a ve druhé své skóre ještě vylepšila na 82,33 bodu.

„První jízdu jsem si nádherně zajistila, nehranila jsem, všechno se mi parádně povedlo a ve druhé jízdě jsem mohla zabodovat svým trikem backflip barspin, což je vlastně salto vzad s protočením řídítek,“ řekla.

Tento kousek v závodě před ní předvedla jen Američanka Hannah Robertsová. „Trénovala jsem na to dost dlouho, nechala jsem si to v podstatě v tajnosti, protože nikdo nevěděl, že to tady chci předvést a padlo to tam,“ radovala se staronová šampionka. Na novém triku pracovala dva měsíce. „Ale každý den, pořád pořád do molitanu, padesátkrát za den. Takže to nebylo, jen že si to jednou skočím a hned jdu naostro, chtělo to pořádný trénink,“ přiblížila.

Na stupních vítězů se za ní stejně jako před rokem v Mnichově seřadily Kim Lea Müllerová z Německa a Francouzka Laury Perezová. Ze druhého kontinentálního titulu za sebou byla Miculyčová nadšená. „Mám ohromnou radost, jízda vyšla přesně podle mých představ,“ libovala si.

Miculyčová pochází z Kostelce nad Orlicí, kde i odstartovala její cesta až na mistrovství Evropy. „Poprvé jsem zkusila jezdit na BMX kole ve čtrnácti letech v novém skateparku v Kostel­ci nad Orlicí v roce 2019,“ prozradila Miculyčová v Orlickém týdeníku.