Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Královéhradecký judista Pavel Petřikov se vrátil z mistrovství světa v Maďarsku s parádním úspěchem.

Být pátý na světě, to je fantastické. Ano, je to obrovský úspěch. V tomto případě má ovšem trochu hořkou příchuť.

Jednatřicetiletý judista Pavel Petřikov z JC Hradec Králové byl blízko životnímu úspěchu v podobě cenného kovu na mistrovství světa. Po spanilé jízdě turnajem bohužel prohrál semifinále a následně i duel o bronz a z Budapešti tak cestoval domů bez medaile.

Rozhodně se nemá za co stydět, vždyť dosáhl na jeden z nejlepších výsledků kariéry, se kterým před odjezdem vůbec nepočítal. Ale překvapil, příjemně!

Jak se díváte na páté místo na světě?

No, teď (v úterý po obědě - pozn. aut.) už o něco líp než bezprostředně po prohraném zápase o bronz. Pořád to samozřejmě trochu mrzí, ale nedá se nic dělat. Pětku musím brát.

Dá se to považovat za jeden z vašich nejlepších výsledků?

Určitě. Je to jeden z nejlepších výsledků, ale zároveň i výkonů. Musím říct, že se to zrovna všechno dobře sešlo. I táta (trenér - pozn. aut.) mě pochválil za výkon. Takže si opravdu vážím výkonu, který jsem v Budapešti předvedl.

Od začátku turnaje jste své zápasy vyhrával. Co se vám honilo hlavou před semifinále? Měl jste před sebou dva zápasy, z nichž stačilo jeden vyhrát a cinklo by to.

Snažil jsem se být v pohodě a tohle jsem si nějak nepřipouštěl, protože jsem věděl, že s Japoncem to bude v semifinále nesmírně těžké, což se nakonec i potvrdilo. On si držel svůj úchop a vůbec mě nepustil do hry, zkušeně si to pohlídal. Dá se říct, že celým turnajem prošel bez jediného zaváhání, i to finále pak vyřešil poměrně rychle.

A duel o třetí místo?

O bronz jsem šel s Mongolem, s nímž mám hodně špatnou bilanci, ale teď jsem byl asi nejblíže k tomu, abych ho porazil. Bylo to hodně vyčkávací. Přesto jsem zkoušel několikrát nastoupit. Bohužel patnáct vteřin před koncem mi okontroval můj chvat a bylo po nadějích. Já si věřil, že ten chvat dám. Asi třikrát mi to těsně nevyšlo, ale napočtvrté už na to Ganbat čekal a okontroval mě. Proto vyhrál.

Cítil jste, že medaile byla opravdu blízko?

Byla blízko, to je jasné. Jsem si pak říkal, jestli jsem ten chvat nezkoušel zbytečně a neměl počkat do prodloužení, protože to bylo nesmírně vyrovnané. Ale to je otázka. Bohužel soupeř mě vystihl. Pak už to bylo těžké s tím něco udělat, chybělo pár vteřin do konce.

Jak teď bude pokračovat vaše kariéra?

Už od olympiády v Riu nad tím tak nějak přemýšlím. Musím se poradit i s tátou. Nyní se prvořadě chci dát zdravotně do pořádku. Takže nejdříve budu řešit zdravotní stav a pak se rozhodneme, co a jak dál.

Táta trenér: Je vlastně mistr Evropy

Pavel Peřikov st.: „Prvotní pocity jsou rozporuplné. Páté místo bychom před turnajem brali všema deseti, ale když pak vidíte, že medaile byla na dosah, je to trochu smutné. Samozřejmě je to úspěch, to bezesporu. Být pátý na světě, to je úspěch nejen pro hradecké judo, ale i pro české. Páčovi nelze nic vyčíst. Musím ho naopak pochválit. Velmi dobře plnil taktiku, na které jsme se domluvili. Vycházelo mu to. Nestačil až na dva mistry světa, proti nimž se dopustil dvou chyb, a to rozhodlo. Je to škoda. Nicméně do pátého místa byl jediným Evropanem, takže jsme se shodli s ostatními, že by měl být mistrem Evropy. Navíc nikde jsme to neventilovali, ale Páča závodil s prasklým úponem u prostředníčku, s nímž půjde teď na operaci. Na výkonu to však nebylo vidět.“