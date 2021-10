Skvěle chytající David Machalický a s jedenácti góly nejlepší střelec zápasu David Krahulec, to byly hlavní postavy extraligového vítězství jičínských házenkářů nad brněnskými Maloměřicemi. Domácí po čtyřech porážkách v řadě potřebovali nutně zabrat a už po prvním poločase nad soupeřem vedli rozdílem pěti branek. Za celý zápas Moravany nepustili do náskoku a vyhráli po zásluze.

HBC Ronal Jičín – SHC Maloměřice Brno 30:21

Fakta – branky: Krahulec 11/2, J. Dolejší, Freiberg, O. Šulc a Thorovský 3, A. Dolejší a Drbohlav 2, Bareš a Naimann 1 – Dostalík 6, Hastik 3, Kučera 3/1, Musil 3/2, Hlipaka a Havlát 2, Popela a Koubek 1. Rozhodčí: L. Veselý, Zelenka. Vyloučení: 2:2. ŽK: 0:1. Diváci: 350.

Petr Mašát, trenér HBC Ronal Jičín: „Z hlediska vývoje v tabulce to pro nás bylo strašně důležité utkání, dá se říci, že to byl zápas o čtyři body. Hráli jsme na domácí palubovce, byli jsme postaveni do role favorita a celý zápas jsme se s tím prali. Z mého pohledu samozřejmě zápas vypadá výsledkově velice jednoduše, ale rozhodně tomu tak nebylo. Nedokázali jsme si poradit se spoluprací Maloměřic s pivotem, neproměnili jsme tři sedmimetrové hody, ani jsme se neprosadili z křídel a z proskoku. Musím dneska pochválit gólmana Davida Machalického, který odehrál dobrý zápas a celé utkání nás držel na distanc od Maloměřic. Důležité góly so připsali zkušení hráči, a to nám pomohlo zápas kolem padesáté minuty zlomit ve svůj prospěch.“

Jiří Řezník, trenér SHC Maloměřice Brno: „Těžko se mi dnešní utkání hodnotí. Už nějakou dobu nás trápí neproměněné šance, a to byl ten největší rozdíl, který dnes na hřišti byl. V některých pasážích utkání jsme byli Jičínu vyrovnaným soupeřem, ale neproměnili jsme 60% střel, které měly skončit gólem. Poté by výsledek vypadal možná jinak.“

Další výsledky 7. kola: Karviná – Nové Veselí 35:26, Dukla Praha – Plzeň 28:34, Brno – Lovosice 30:29, Kopřivnice – Hranice 30:22.

Program 8. kola – pátek 19.00: Frýdek-Místek – Karviná. Sobota 10.00: Hranice – Nové Veselí. 11.30: Maloměřice – Zubří. 17.00: Lovosice – Jičín, Plzeň – Brno. Středa 27. 10., 18.30: Kopřivnice – Dukla Praha.

Tabulka extraligy



1. Karviná 7 7 0 0 216:165 14

2. Plzeň 7 6 0 1 240:179 12

3. Lovosice 7 5 0 2 235:198 10

4. Nové Veselí 7 5 0 2 207:204 10

5. Zubří 6 4 0 2 166:147 8

6. Brno 7 4 0 3 199:199 8

7. Kopřivnice 7 3 0 4 201:201 6

8. Dukla Praha 7 2 1 4 185:198 5

9. Jičín 7 2 0 5 188:205 4

10. Frýdek-Místek 6 1 1 4 170:174 3

11. Maloměřice 7 1 0 6 167:226 2

12. Hranice 7 0 0 7 139:217 0