Lvice potvrdily svoje postavení v tabulce a domácímu týmu, který ještě usiloval o sedmou příčku, nedaly šanci.

Ohlasy

Romana Ptáčková, trenérka Hradce: „Z naší strany to nebyl zrovna ofenzivní koncert, střelba z dlouhé vzdálenosti asi jen dvaadvacet procent, přitom tam byla spousta volných střel. Nelíbilo se mi řešení některých situací, kdy jsme hrály zbytečně komplikovaně a nevyužily soupeřových chyb v obraně. Byly pouze úseky, kdy jsme mohly být s hrou spokojené. Možná se v tom promítl i fakt, že jsme už měly jisté místo po základní části. Ale ze strany Ostravy to bylo podobné, měla spoustu šancí, které také neproměňovala. Takže ani jeden z týmů nemůže být stoprocentně spokojen. Ostravě přejeme do play off s USK statečný boj.“

Klára Vojtíková, pivotka Hradce: „Byl to takový trochu upracovaný zápas, možná na nás doléhá zdravotní stav a trochu únava po dvou únorových play off (Federální pohár a Český pohár). Musíme do vyřazovací fáze posbírat síly. Podle statistik to bylo více méně vyrovnané, vyhrály jsme jenom na proměněné dvojkové střely. Ostrava se dobře drží a přeju jí hodně štěstí do příštích bojů.“

Tabulka po základní části

1. USK Praha 18 18 0 2010:917⋌100.0

2. Žabiny Brno 18 16 2 1454:1097⋌88.9

3. Hradec Král. 18 13 5 1329:1096⋌72.2

4. KP Brno 18 12 6 1316:1160⋌66.7

5. Slavia Praha 18 11 7 1151:1145⋌61.1

6. Chomutov 18 8 10 1226:1229⋌44.4

7. Slovanka 18 5 13 1154:1459⋌27.8

8. Ostrava 18 5 13 1093:1422⋌27.8

9. Trutnov 18 1 17 998:1596⋌5.6

10. Strakonice 18 1 17 941:1551⋌5.6

Jak dál

O víkendu skončila dlouhodobá fáze Renomia ŽBL a ve středu už začínají vyřazovací boje. Do nich se z východočeského dua probojovaly pouze basketbalistky Hradce Králové. Lvice skončily v základní části na třetím místě a ve čtvrtfinále play off se utkají s chomutovskými Levharticemi, kterým patřila šestá příčka. Série se hraje na tři vítězství. Úvodní zápas je na programu dnes od 18 hodin v hradecké hale na Eliščině nábřeží. Jasnými favoritkami na postup do semifinále jsou hráčky z města pod Bílou věží.