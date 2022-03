Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 76:63 (14:15, 34:41, 52:52). Body: Záplatová 19, Vondráčková 12, Jurčenková 10 (10 doskoků), Kopecká 10, Vacková 9, Hamzová 8, Šoukalová 6, Beránková 2 – Effangová 22, Velichová 13, Čuperková 6, Levínská 6, Pokorná 6, Dautovičová 4, Vojtíková 4, Vlčková 2. Rozhodčí: Ulrych, Komprs, Renc. Trojky: 8:10. Trestné hody: 9/6 – 10/9. Doskoky: 48:31. Fauly: 14:14. Diváci: 103.

Všechny tři duely měly přitom podobný průběh. Hradec po většinu času vedl, avšak o náskok přišel v závěrečné čtvrtině. Tentokrát ho srazil více než pětiminutový střelecký výpadek, díky kterému brněnský soupeř utekl z vyrovnaného stavu 57:57 sedmnáctibodovou šňůrou až na 74:57.

Předem bylo jisté, že hradecký celek už Brňanky na druhém místě nemůže dostihnout. Oba týmy tak nastoupily bez několika opor včetně trenérky Lvic Romany Ptáčkové a s lehce pozměněnými sestavami.

„První poločas jsme odehrály velmi slušně, plnily jsme taktické pokyny a v útoku nám to tam docela padalo. Ve druhé půli jsme to začaly brát každá sama na sebe. Moc jsme si v útoku nepomohly a nepohnuly se, bylo to takové upracované. Na konci jim tam padly trojky, protože nám, si myslím, došly síly a už jsme nerotovaly v obraně a nedobíhaly to. Tím to urvaly na svoji stranu a zaslouženě vyhrály,“ uvedla hradecká křídelnice Kristýna Čuperková.

O víkendu končí základní část nejvyšší soutěže. Lvice se představí v neděli na palubovce Ostravy (17.00), trutnovská Kara o den dříve přivítá ve stejném čase Strakonice.

Tabulka Renomia ŽBL

1. USK Praha 17 17 0 1915:872⋌100.0

2. Žabiny Brno 17 16 1 1409:1002⋌94.1

3. Hradec Král. 17 12 5 1263:1052⋌70.6

4. KP Brno 17 11 6 1243:1106⋌64.7

5. Slavia Praha 17 11 6 1097:1072⋌64.7

6. Chomutov 17 7 10 1149:1171⋌41.2

7. Slovanka 17 5 12 1096:1382⋌29.4

8. Ostrava 16 4 12 984:1307⋌25.0

9. Trutnov 17 1 16 948:1538⋌5.9

10. Strakonice 16 0 16 834:1436⋌0.0