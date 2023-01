V sobotu Hradec (v tmavém) prohrál na Slavii 53:73Zdroj: Miloš BřezinaPřípadná porážka by znamenala pád na sedmé místo, ze kterého se půjde ve čtvrtfinále play off na brněnské Žabiny a to už je hodně silný kalibr. Lvice je neporazily téměř dva roky.

Východočešky se v posledních zápasech trápily především střelecky. „Naše bídné výkony pokračují,“ řekla trenérka Romana Ptáčková po poslední porážce 53:73 v Praze na Slavii. „Doufáme, že už se to nebude opakovat a do dalšího zápasu to vylepšíme,“ přála by si pivotka Simona Fišerová.

Právě v hlavním městě už Hradec nastoupil v kompletnějším složení. Na hře to bylo znát jen v prvním poločase. Po změně stran, konkrétně ve třetí čtvrtině, přišel kolaps.

Fanoušci Hradeckých lvic během zápasu v Praze na SlaviiZdroj: Miloš Březina