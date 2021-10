Hostující tým k utkání dorazil s pouhými osmi hráčkami, že by to ale hradecké družstvo nějak limitovalo? Ani náhodou. Favorit do zápasu vstoupil úctyhodnou bodovou šňůrou a za stavu 0:14 se domácím hráčkám dýchalo ještě hůř než po úvodní porážce v Hradci, kde Trutnov padl výsledkem 46:90.

Rozdíl mezi oběma družstvy? Jednoznačně v útoku. Však považte. Na úvodní bod Kara čekala sedm (!) minut, ve třetí čtvrtině dosáhla na pouhopouhé čtyři body! To je na nejvyšší domácí soutěž opravdu málo. A Lvice? Jenom Šotolová s Effangovou dohromady nastřílely stejně bodů jako celý tým soupeře. Domácí kouč Martišek po utkání zuřil, realizační tým hostujícího družstva jako by snad ani jiný výsledek nečekal. Přesně tak se dala rozpoznat nálada v obou táborech.

Zatímco podkrkonošská parta v dosavadních pěti duelech sezony vše prohrála, Hradec si libuje. Čtyři zápasy, čtyři vítězství, stoprocentní bodový zisk.Co dál? Trutnov jede v neděli do Ostravy, kde půjde o přímý souboj dvou soupeřů, kteří čekajících na premiérovou výhru. Lvice si na další duel počkají o týden déle, pak zavítají na palubovku mistrovského USK Praha.

Kara Trutnov - Sokol Hradec Králové 40:87 (7:26, 25:44, 29:66)

Body: Rylichová a Huwéová 11, Králová 6, Wolfová 4, Vítová a Finková 2, Borsová, Potočková, Seifrtová a Šmahelová 1 - Šotolová a Effangová 20, Levínská 14, Fišerová 12, Pokorná 10, Růžková 6, Čuperková 5. Rozhodčí: Jasmina Juras (Srbsko), Laure Coanus (Francie), Ariadna Chueca Moreno (Finsko). Fauly: 16:21. Trestné hody: 20/12 - 16/12. Trojky: 6:9. Pět osobních chyb: 0:1 (Růžková). Diváci: 190.

Ohlasy na utkání

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov:„Měli jsme katastrofální úvod zápasu. V první čtvrtině jsme měli úspěšnost střelby 7,7 procenta. To je jako v minižákyních. Některé střely byly absolutně špatně zvolené. Nemyslím si, že by Hradec měl tak dominantní vstup, že by nás převálcoval. My jsme ale v první čtvrtině nebyli absolutně vůbec v zápase. Vůbec si nepomáháme. Když jsme mívali krize, tak jsme se dokázali jako tým semknout, jedna hráčka pomohla druhé, ale to teď v týmu vůbec není. Největším problémem byla střelba. Na Slavii jsme měli celkovou úspěšnost 27 procent, proti Hradci 20 procent. To jsou čísla, která nesnesou ani kritéria krajského přeboru. To prostě nejde. Zřejmě budeme muset zvolit jiný postup, protože čím více střílíme, tím je naše úspěšnost v zápase horší. Asi to bude obráceně a míč uvidíme až v sobotu před tréninkem. Jsme v situaci, kdy se potřebujeme zvednout. Nedělní zápas v Ostravě už pro nás může být existenční.“

Romana Ptáčková, trenérka Sokola Hradec Králové:„Nepřišlo mi, že by utkání bylo podobné jako v Hradci, protože v Trutnově jsme rozhodli už v první čtvrtině. Hra se mi líbila z naší strany mnohem více než v Hradci, měli jsme větší herní kvalitu. Byli jsme lepší téměř ve všech činnostech, možná kromě trojek, ve kterých se soupeř celkem držel. Byli jsme kompaktnější v obraně, měli výrazně méně ztrát, kvalitní spacing, takových činností bylo hodně.“

