V autokrosu dokázal téměř všechno. Je pětinásobným mistrem Evropy a jedním z nejúspěšnějších jezdců v historii. Teď to vypadá, že na lužanského závodníka Václava Fejfara čeká nové dobrodružství. S týmem Orion – Moto Racing Group, který má mimochodem základnu v Hořicích, by se totiž v roce 2021 měl představit na slavném Dakaru v kategorii SxS neboli bugin.

„Dakar je závodění v terénu, budu startovat s buggy, takže to obojí mi je hodně blízké. V autokrosu už jsem dosáhl prakticky všeho, co je možné dosáhnout. Nejde už jít výš. Já si ale především vážím nabídky od Ervína Krajčoviče, která se jen tak neodmítá. Je to pro mě velká výzva. Start na Dakaru považuji za další významný milník v mé závodní kariéře,“ říká odhodlaně Fejfar.

Ten s myšlenkou zazávodit si na nejslavnější maratonské rallye na světě koketoval už více než před deseti lety. Bylo to, když přecházel v autokrosu z bugin do plechovek.

Kromě nabídky, která se podle slov Fejfara jen tak neodmítá, pomohly při jeho rozhodování i problémy v evropském šampionátu autokrosařů, který čekají dost zásadní změny, které se spoustě jezdců vůbec nezamlouvají.

„Neznamená to, že končím s autokrosem. Ale velký vliv na mé rozhodování má negativní přístup mezinárodní automobilové federace FIA k divizi Touring Autocross. V příští sezoně chci odstartovat do všech autokrosových závodů mistrovství Evropy, kde bude naše divize vypsána, ale zároveň budeme již vše směřovat ke zmiňovanému startu v roce 2021,“ upřesnil své závodnické plány Fejfar. A spokojenost s příchodem ikony panuje i v týmu Orion.

„Václava Fejfara znám jako výborného závodníka, ale také jako kamaráda a tým bude spoléhat i na jeho technické schopnosti a schopnosti testovacího jezdce. Jsme nesmírně rádi, že se stal členem našeho týmu,“ uvedl na tiskové konferenci šéf týmu MRG Ervín Krajčovič.

Fejfarův tým teď čeká perná práce. Připravit závodní speciál Škodu Fabia pro autokros a také se do lužanské dílny brzy nastěhuje buggy pro Dakar, kterou je nutné připravit pro kvalifikační soutěže Dakaru. Již v dubnu by se měl zmiňovaný jezdec představit na soutěži v Maroku. „Závod Maroku je samozřejmě ve hře, ale všechno je ještě v jednání, uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel Fejfar.