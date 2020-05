A na účast na vyhlášené maratonské rallye se Fejfar v těchto dnech upíná nejvíc. Důvodů je hned několik. Tím největším však fakt, že autokrosové mistrovství Evropy bude pravděpodobně zrušeno, neboť prvních šest závodů z devíti naplánovaných již FIA oficiálně zrušila. „Je možné, že se něco na podzim pojede jako volný mezinárodní podnik, ale Evropa, díky různým omezením, asi vyhlášena nebude. Věřím však, že se odjede několik závodů mistrovství České republiky. My jsme práce na repasi autokrosové Fábie zastavili. To ale neznamená, že se k ní nevrátíme a někde se nesvezu,“ říká Fejfar.

Koronavirové období vás však trápí nejen ze závodního hlediska, že?

Intenzivně sháním práci pro mechaniky. Nezávodí se, ale my musíme vydělávat, abychom „utáhli“chod týmu, přestavujeme dílny, zlepšujeme zařízení a zázemí. Děkuji tímto sponzorům, kteří nám v této nelehké době zadávají práci.

Sen o účasti na bájném Dakaru žije?

Ano. Podřizujeme startu za tým MRG Orion prakticky všechno. Vedle stávajícího speciálu Can Am stavíme další a začínáme nastrojovat holý rám. Je to ještě hodně dlouhá cesta, ale nesmírně se na to těším. Věřím, že se Dakar 2021 uskuteční, i když třeba ještě za nějakých omezujících podmínek.

Pro účast na Dakaru se však musíte nejprve kvalifikovat na nějaké dálkové rallye?

Termíny motoristických podniků jsou zatím v nedohlednu, ale určitě nějakou soutěž, kromě běžných testů techniky, absolvujeme. V naší kategorii SSV bude podle dostupných informací početnější i kvalitnější konkurence než v uplynulé sezoně. Mimo jiné by se zde měl objevit i ex-pilot formule 1 Tomáš Enge.

Potkalo vás ve vaší bohaté kariéře něco podobného?

Je to první sezona, kdy se nic nejede. Moc mi chybí ten nevšední a specifický kolektiv lidí, závodnická komunita. Často po práci sedáme na dílně, vzpomínáme na závody a jsme rádi, když se občas na kus řeči zastaví někdo z kolegů.