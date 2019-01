Lupenice - Předposlední srpnový víkend vypukne antukový turnaj Volejbalová Lupenice.

Ilustrační fotografie. | Foto: TJ Sokol Lupenice

Výkonnostní i nadšení amatéři se předposlední srpnový víkend sjedou do Lupenice na Rychnovsku. Chystá se už 52. ročník antukové turnaje Volejbalová Lupenice.

Po Dřevěnici je to druhý nejstarší turnaj minimálně v našem regionu, a dost možná i v celé republice.

„Pro Lupenici je to každoroční svátek. Vesnice se několikanásobně nafoukne a na jeden víkend v roce má více než tisíc obyvatel. Jezdí k nám pravidelně více než padesát volejbalových týmů. Chlapi, ženské, mixy – zahrají si u nás jak výkonnostní hráči, tak i nadšení amatéři. Kromě volejbalu tady máme spoustu doprovodných akcí, večerní rockovou zábavu. Super zakončení letních volejbalových prázdnin,” říká starosta pořádajícího Sokola David Čižinský.

Volejbalová Lupenice je turnaj určený opravdu pro všechny. Sobotní turnajový program patří tradičně soutěžím mužů a žen. Ty jsou ještě navíc rozdělené podle sportovní úrovně. Neděle pak mixům. Na sedmi kurtech se odehrají stovky dramatických zápasů. K tomu obrovská spousta občerstvení, doprovodného programu a večerní rocková zábava.

„Vyhlášená jsou lupenická kuřata. Týmy si tradičně pochvalují vysokou úroveň kurtů a především sportovní organizaci turnaje. Když dorazíte, určitě si zahrajete dobrý volejbal a navíc užijete spoustu zábavy,” říká Čižinský.

Lupenický turnaj má obrovskou tradici. Před dvaapadesáti lety ho založil Ladislav Hlavatý. Od jubilejního 50. ročníku navíc nese i jeho jméno - Volejbalová Lupenice, turnaj Ladislava Hlavatého.

„Dodnes se traduje, jak objížděl republiku na mopedu a zval k nám do vsi týmy. Byla to velká osobnost a my chceme na jeho skvělou práci navázat,” dodává David Čižinský.

Volejbalová Lupenice se letos uskuteční 19. a 20. srpna. Registrovat se můžete na www.volejballupenice.cz. (jd, dr)