V předešlé sezoně se zachránili mezi elitou až na poslední chvíli v baráži. Letošní ročník Kooperativa NBL byl pro hradecké basketbalisty úplně jiný, odlišný. Za prvé Královští sokoli stabilně okupovali devátou či desátou příčku, díky čemuž dokonce mohli pomýšlet na play off. Za druhé nemohli rozdělanou práci dokončit. Kvůli koronavirové nákaze a s tím spojenými opatřeními ze strany vlády bylo vedení ČBF nuceno sezonu 2019/2020 předčasně odpískat.

„Je to škoda, ale nedá se nic dělat,“ povzdychne si kouč týmu Lubomír Peterka. Hradec svůj poslední zápas sehrál 7. března na palubovce Kolína, kde zvítězil 82:66. Následovat měl domácí mač s Ostravou, který se už ovšem neuskutečnil. Odehrána byla necelá polovina nadstavbové části.

Stýská se vám po basketu, případně po sportu všeobecně?

(pousměje se) Tak samozřejmě. Je škoda, že to odpadlo v tom nejlepším, dá se jakoby říct. Stýská se mi, asi jako každému, po nějakých těch normálních kolejích. Je to už dlouhé.

Jak vyplňujete „koronavirovou“ pauzu? Co konkrétně děláte?

Zpracovávám koncepci v mládeži pro celý náš klub, dále sháníme hráče a připravujeme další sezonu, neboť tohle se nezastaví. Tahle sezona skončila a bude pokračovat další. Takže společně s vedením klubu plánujeme příští soutěžní ročník. Jednám s agenty, jednám s hráči a vymýšlíme nějakou strategii, jak půjdeme dál.

Takže nudou rozhodně netrpíte.

To ne, ale jsem zavřený doma, všechno se řeší po telefonu a přes internet, občas jdu ven, občas na zahrádku, když je dobré počasí. Takže u mě to není úplně tak, že bych basket teď nedělal.

Jak vůbec vnímáte celou situaci, týkající se pandemie a s tím souvisejících opatření?

Je mi hlavně líto, že tohle celý svět zasáhlo. Myslím si, že to bude mít velký zásah především do ekonomiky, což se promítne i do sportu. Nemám vůbec představu, jak to všechno bude pokračovat. Je to blbá událost. Bohužel má koronavirus tolik lidí a spousta jich na to zemřela. Ovlivní to celý svět. Těžko říct, co bude dál.

Troufl byste si odhadnout, kdy se život vrátí zase zpátky do normálu?

To nedokážou odhadnout ani odborníci, kteří jsou na to určitě fundovanější.

Tak alespoň sportovní terminologií tipnete?

Myslím, že k nějakému normálnímu pohybu a fungování by mohlo dojít někdy v červnu či červenci (rozhovor vznikl 5. dubna - pozn. aut.). Nicméně ekonomické následky budou minimálně rok nebo dva. Z toho se svět bude hrabat asi déle.

Pojďme k sezoně. Je těžké ji hodnotit, když se vlastně ani nedohrála?

To stoprocentně. My už nyní ale víme, že pro nás byla úspěšnější. Loni jsme byli od startu do konce ligy na posledním místě. Letos jsme v podstatě figurovali na devátém či desátém místě. I počty vítězství a celkově předvedená hra byla lepší. Pro nás to znamenalo posun kupředu, tedy alespoň z mého pohledu. Po nováčkovské sezoně jsme absolvovali druhou sezonu mezi elitou a ušli jsme další kus cesty.

V čem jste viděl největší posun, co se týká herní stránky?

Podařilo se nám dát do kupy tým, který si lidsky v kabině vyhověl. Někteří hráči jsou velmi dobří. Koneckonců i Barač, který přišel v průběhu sezony za zraněného Davida Pekárka. Podle mě jsme poskládali solidní mančaft. Ta chemie celkově byla lepší než loni.

Kostru týmu tvořilo pět zahraničních hráčů, kterým sekundovali čeští basketbalisté. Jak tento mix fungoval v kabině i na palubovce? Komunikace byla bez problémů?

Sice jsme měli pět cizinců, ale tři nám zůstali z loňska – Stamenkovič, Sedmák a Lošonský. Poslední dva jsou cizinci jen v uvozovkách, neboť to jsou Slováci a ti jsou hodně blízcí našemu naturelu. Čeští kluci se obměnili. Komunikace byla v pohodě. My jsme vlastně měli jen tři Srby, když to tak vezmu. Navíc dva z nich přišli ze slovenské ligy, klukům rozuměli, i česky, takže to bylo dobré. Celkově, co se týká chemie, tak se domnívám, že kluci si se Srby sedli. Vybírali jsme ne tak horkokrevné typy, jako Srbové bývají.

Na to jsem trošku narážel. I Slováci bývají někdy horkokrevní.

Měli jsme hráče vytipované, třeba od Pedji Stamenkoviče či jiných hráčů, kteří s nimi hráli. Věděli jsme tedy, že nekupujeme nějaké „šílence“, kteří by nám to tady zbourali. Ti kluci byli dobří i mimo basket. Fungovalo to.

Hovořil jste, že už spřádáte plány na další sezonu. Jak vybíráte hráče, když se moc neví, jak to bude se zahraničním?

Chceme se soustředit na to, abychom udrželi to gró. Stamenkovič i oba slovenští basketbalisté tu zůstali i s rodinami. U nich by tedy nehrozilo, že by v případě prodloužení aktuálního stavu nemohli přijet. Rádi bychom udrželi tým z této sezony. Otazník visí nad Tresačem a Baračem, jinak v podstatě všichni by s námi chtěli pokračovat. Snažíme se s nimi uzavřít smlouvy. Plus máme vytipované nějaké české hráče, kterými bychom chtěli kádr vhodně doplnit.

Jak to podle vás bude s cizinci?

Osobně jsem přesvědčený o tom, že v naší lize nebude tolik cizinců. Kdoví jestli dorazí Američani. Každopádně my jsme i do budoucna chtěli tým omladit a mít tu kostru více z českých hráčů. Rozhodně nechceme začínat sezonu s pěti cizinci. V této sezoně se vážně zranil Pekárek a potřebovali jsme ho nahradit. V tu chvíli už nemáte kam sáhnout, tak musíte zvolit cizince. Letos bychom chtěli začínat s co nejmenším počtem zahraničních hráčů, což jsou tak tři čtyři. Uvidíme, jak se nám tým podaří doplnit dalšími českými kluky. Rádi bychom šli cestou spíše českých hráčů. Samozřejmě občas to musíte doplnit i nějakým cizincem, ale nechceme tolik.