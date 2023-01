Štěpáne, jak náročný závod klasickou technikou to na tratích ve Vrchlabí byl? Hodně těžký. Byl velmi dlouhý. Všichni jsme se snažili až do konce a já jsem rád, že to vyšlo.

Byla výhoda, že jste jel s nejvyšším startovním číslem?

Startoval jsem jako poslední, takže jsem Oskara Poluhu i Martina Šíra viděl před sebou. Jo, asi tam nějaká výhoda byla, ale hlavně jsme měli skvělou mázu.

Na trati jste velcí soupeři, jak to máte mimo závody?

Máme super vztahy. Na trati tam je samozřejmě rivalita, ale jinak jsme velcí kamarádi a bavíme se i ve volném čase.

Štěpán Jungwirth opanoval na Olympiádě dětí a mládeže obě individuální disciplíny v běžeckém lyžování.Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Trať byla skvěle připravená, jako na klasické olympiádě. Co jste na ni říkal?

Byla naprosto výborná. Celá byla zmrzlá a jelo se nádherně. Myslím si, že lepší to ani být nemohlo.

Co vám na ní dělalo největší problémy?

Rozhodně to byly kopce, které tu jsou dost náročné. Celkově bylo hodně těžké vydržet vysoké tempo po celé čtyři kilometry, ale jinak krásné závody.

Co jste říkal na atmosféru? Diváků kolem trati bylo požehnaně…

Úžasná. Dorazilo opravdu hodně lidí, všichni fandili. Co víc si přát.

Jak jste si po vítězství užil květinový ceremoniál?

Moc. Pořadatelé ho skvěle zorganizovali, měli ho propracovaný a člověka samozřejmě těší vystoupat na nejvyšší stupínek.

Liberecký kraj vyhrál v klasice všechny čtyři závody v obou kategoriích chlapců i dívek, překvapilo vás to?

Mám radost. Je to takový osud, nikdo to nepředpovídá a pak to přijde samo. Myslím si, že náš kraj na to určitě má. Samozřejmě mohou tam být soupeři, kteří trénují více a porazí nás, ale tentokrát jsme vyhráli my.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek, Petr Tomeš

Olympiáda dětí a mládeže je jedinečnou událostí, kde se potkáváte s vrstevníky z celé republiky, to musí být zábava, ne?

Konečně se zase všichni vidíme spolu tak, jak to má být. Kamarádíme se se všemi výpravami a jsme rádi, že spolu můžeme trávit čas. Je to super.

Kde a s kým trénujete?

V Liberci a teď přes zimu i v Bedřichově. Trénuje mě Jonáš Bešťák, což je člověk, který umí trénovat naprosto všechno.

Kam tohle vítězství řadíte?

Hodně vysoko. Přeci jen je to Olympiáda dětí a mládeže. Taková šance se mi už nenaskytne. Teď budeme sice trénovat na český pohár a mistrovství republiky, ale tohle je taková odměna za celý rok dřiny.

Závod na 4 kilometry klasicky (starší chlapci r. 2008): 1. Štěpán Jungwirth (Liberecký kraj), 2. Oskar Poluha (Středočeský kraj), 3. Martin Šír (Jihomoravský kraj), 4. Matěj Vocelka (Jihočeský kraj), 5. Matěj Miksa (Liberecký kraj), 6. Richard Vítek (Kraj Vysočina).

Máte nějaký lyžařský vzor?

Asi nemám. Jezdím na to, na co mám a vzorem bych chtěl být sám pro sebe.

Kam až byste chtěl dojet?

To nejde říct. Čím výš dojedu, tím líp. Teď se na to chci soustředit ještě víc, protože budu starší a půjdu do vyšších kategorií. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Preferujete klasiku, nebo volný styl?

Asi ten volný. V prvním závodě jsem se cítil lépe, měl jsem lepší nástup. Ale i teď jsem nesmírně spokojený.