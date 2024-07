Pojďme si to ve zkratce shrnout: 5 dní, 20 dětí, tenis, angličtina, netradiční pohybové hry, plavání, dvě zážitková dopoledne na Adventure golfu a ve Flyzone.

A co se počítat nedá, je spousta smíchu, radosti, lumpáren, nových přátelství a zkušenosti. No a jak tvrdí staré české přísloví: „Láska prochází žaludkem“. Tudíž tu lásku ke sportu zpříjemnilo skvělé kuchařské duo Tomáš a Luboš.

Během pěti dnů děti mohly poznat 9 trenérů, pedagogů, bývalých úspěšných vrcholových sportovců, tenistů (Tomáš Vaníček, Michaela Stará, Lukáš Michálek, Aneta Balounová, Adam Šůna, Tereza Gruberová a Kateřina Mahlerová). Děti si zatrénovaly s Robinem Vikem, ambasadorem tenisové školy Dynamíček.

Dětem i trenérům patří velká poklona, jak to v tropických vedrech odmakali. Jelikož se to celé velmi povedlo a organizátoři zaznamenali velmi dobrou zpětnou vazbu od samotných dětí a rodičů, tak se rozhodli to celé zopakovat.

Nový termín kempu je 26. - 30. srpna 2024, cena činí 3000 korun. Přihlášky lze zasílat prostřednictvím e-mailu dynamicek@seznam.cz. Novinky a termíny náborů sledujte na FB a Instagramu TŠ Dynamíček.

Kateřina Mahlerová, Lubomír Douděra