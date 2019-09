„Kvasinský běh byl pořádán poprvé a myšlenkou závodu bylo především užít si bezva sportovní den s přáteli a rodinou. Počasí nám přálo a všichni běžci doběhli v pořádku. Po celou dobu akce byl otevřený kulturní dům s možností občerstvení. K příjemné náladě jsme si mohli poslechnout hudbu od DJ Feroslava,“ uvedla za pořadatele Marcela Pavlová.

Na trať se vydalo 57 běžců ve čtyřech katego-riích. V té první do 6 let se postavilo na start 11 závodníků, v druhé do 12 let 13, v třetí na tříkilometrovou trať vyběhlo 18 soutěžících a pětikilometrovou trať absolvovalo 15 závodníků.

„V první kategorii se na prvním místě umístila Šárka, druhé místo obsadil Denis a třetí místo získala Emička. V druhé kategorii se na prvním místě umístil Petr Kubec, druhé místo obsadila Tereza Michlová a třetí místo získala Kateřina Kopecká,“ informovala Marcela Pavlová.

Prvenství na tříkilometrové trase si vybojovala Martina Ježková, stříbro Eliška Masaříková a pomyslný bronz Kristýna Vlachynská. Na třech kilometrech mezi muži exceloval Marek Beneš, následován Filipem Fialou a Milošem Menclem.

Pět kilometrů zvládla nejlépe mezi ženami Simona Janovcová, druhá doběhla Eva Vejběrová a jako třetí Kateřina Baškovská. Mezi muži na pěti kilometrech patří první místo Janu Petrovi, druhé Radku Pavlovi a třetí příčku obsadil Jiří Loufek.

„Všem běžcům gratulujeme k hezkému výkonu a těšíme se zase za rok na startu v Kvasinách,“ dodala Marcela Pavlová.