Vedení klubu o novém koučovi: „Chtěli jsme někoho, kdo tu není příliš známý, ale má zkušenosti s pozicí hlavního trenéra. Věříme, že Richard Kucsa tým nakopne, stanoví nová pravidla a povede mančaft k výhrám. Určitě musí zapracovat na obraně, která je u nás špatná, dostáváme hodně bodů. Doufáme, že změna pomůže hráčům získat sebevědomí a budou se více prát o vítězství.“

„Sezona se dosud nevyvíjela podle plánů klubu. Cílem je tedy najít cestu, jak ji co nejlépe dokončit. Prioritou je v co nejkratší době se etablovat a docílit každým dnem herní progres družstva. Mluvit o přehnaných cílech v momentální situaci není správné. Nějaké priority v rámci svých myšlenek mám, ale důležité bude, zda se to přenese i do zápasů,“ řekl odhodlaný Kucsa.

Další výprask už bez odvolaného trenéra Peterky! Sokoly by měl převzít Kucsa

Hned jeho první vystoupení na Folimance bude abnormálně obtížné. Vždyť Pražané jsou oproti Hradci v úplně jiném laufu (šest výher v řadě). „USK je jasný lídr a celkově favorit skupiny A2. Hraje dobře zejména doma, má více věcí, na které si budeme muset dát pozor. Bude to pro nás nesmírně těžké po všech stránkách. Do zápasu jdeme ukázat odolnost a stáhnout jim každou obranu či útok. Jejich případný úspěch se nemůže rodit lehce,“ nabádá slovenský stratég.