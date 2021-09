Krutou porážkou vstoupili do nového ročníku extraligy házenkáři Jičína. Na palubovce ambiciózního Brna měli duel skvěle rozehraný, když ještě na začátku druhého poločasu vedli rozdílem tří branek. Koncovku zápasu ale lépe zvládli domácí a z utkání vyšli se dvěma body.

SKKP Handball Brno – HBC Ronal Jičín 31:30 (16:18)

V sestavě Východočechů scházeli zranění Veverka s Drbohlavem, naopak vůbec poprvé se v jednom dresu potkali bratři Jiří a Aleš Dolejší. Druhý jmenovaný do klubu přestoupil těsně před startem sezony z Nového Veselí.

Hosté do utkání vstoupili skvěle a aktivní hrou dělali soupeři velké problémy. Právě Jiří Dolejší v 7. minutě střílel přesně, když posouval stav na 3:4 ve prospěch svého mužstva. Domácí odpověděli pěti trefami v řadě, ale zbytek první půle patřil Východočechům, kteří si do přestávky nesli dvougólový náskok.

Ve druhé půli se oba soupeři přetahovali o těsné vedení a klíčové momenty na sebe nechaly čekat do úplné koncovky zápasu. Hosté na sklonku 23. a 24. dokázali slepenými góly Rychny a J. Dolejšího srovnat na 30:30. Poté se týmy dlouho ne a ne prosadit.

Pak ale vypíchl míč domácím Rychna a v samostatném úniku nastřelil spojnici břevna a tyče. K odraženému míči se dostal Hlava, místo gólu však opět trefil jen spojnici. Na druhé straně čaroval gólman Pleva, a když přišel další brejk Jičína, byla z toho opět střela do brankové konstrukce.

Ač by duelu slušela minimálně remíza, rozhodl o vítězství Brňanů Živanov, jenž ranou v posledních vteřinách nedal soupeři žádnou šanci a díky němu zůstaly body v moravské metropoli.

Fakta – branky: Arsenić 9/2, Sekulić 6, J. Bosák, Živanov a Jezdimirovic 4, Žvak 2, Kocich a Horut 1 - Rychna 7, J. Dolejší 6, Krahulec 5/4, Hlava 4, Miľko 3, Kovařík 2, Kastner, Doškář a Naimann 1. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Vyloučení: 3:3. ŽK: 0:1. Sedmimetrové hody: 2/2 – 5/4. Diváci: 250. HBC Ronal Jičín: Machalický, Pleva – Rychna, J. Dolejší, Krahulec, Hlava, Miľko, Kovařík, Kastner, Doškář, Naimann, Freiberg, Šulc, Thorovský, A. Dolejší.

Ohlasy trenérů

Pavel Hladík, trenér SKKP Handball Brno: „Jak jsme očekávali, byl to těžký zápas. Jičín měl velmi povedenou přípravu, což my také, ale my jsme na ni nenavázali. Musím říct, že jsme hráli výrazně pod naše možnosti, ale jsem rád, že jsme i přesto dokázali vyhrát. Prohra je pro Jičín asi krutá, protože nedali dvě vyložené šance, v závěru utkání jsme asi měli více štěstí my. V tomto je sport občas nespravedlivý. Nechápu úsek, kdy v 11. minutě vedeme 8:4 a do konce půle dostaneme 14 gólů. Na druhou stranu musíme být spokojení s body, protože tohle bylo typické první kolo, kdy oba týmy byly trošku nervózní. Jsme určitě rádi za body, ale víme, že v dalších kolech musíme být lepší.“

Petr Mašát, trenér HBC Ronal Jičín: „Zápas byl velmi vyrovnaný. V polovině prvního poločasu nám soupeř odskočil na čtyři branky. Po time-outu jsme to dokázali otočit v náš prospěch. Myslím si, že do konce prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Druhý poločas prakticky to samé. Tu koncovku jsme mohli zvládnout lépe. Zkráceně – pro nás ztracený bod, ne-li ztracené vítězství.“

Další výsledky 1. kola: Maloměřice – Hranice 30:19, Dukla Praha – Zubří 24:25, Kopřivnice – Karviná 23:27, Lovosice – Frýdek-Místek 35:28, Plzeň – Nové Veselí 30:32.

Program 2. kola (11. - 12. září) – sobota 10.00: Hranice – Jičín. 11.30: Maloměřice – Lovosice. 17.00: Nové Veselí – Kopřivnice. 18.00: Karviná – Dukla Praha. Neděle 18.00: Zubří – Brno, Frýdek-Místek – Plzeň.