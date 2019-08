Přijde tak i o start ve čtyřhře, kde Češky patřily k favoritkám. „Osiřelá“ hradecká rodačka Siniaková se narychlo domluvila s Němkou Julií Görgesovou.

Plíšková udolala krajanku, Berdych nečekaně padl

Úspěšně v pondělí vstoupila do US Open, závěrečného grandslamu sezony Karolína Plíšková, byť se v souboji krajanek hodně nadřela, Terezu Martincovou udolala 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Naopak Tomáš Berdych, který se vrátil po roční pauze, nečekaně prohrál s domácím kvalifikantem a 394. hráčem světa Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2 a dvakrát 4:6. V úterý od 17 hodin našeho času se proti sobě postaví Petra Kvitová a Denisa Allertová. Kvitová bude hrát s nedoléčeném zraněním levé ruky. „Vlastně ani nevím, co s rukou je,“ řekla. „Na titul nemyslím. Nechám tam všechno a uvidíme.“ Zápasy čekají také Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Strýcovou a Kristýnu Plíškovou.