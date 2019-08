/FOTO, VIDEO/ Vítězná série Jana Kopeckého pokračuje. Pilot továrního týmu Škody Motorsport po posledních čtyřech prvenstvích ovládl ve Škodě Fabia R5 Evo i letošní 49. ročník Barum Czech Rally Zlín, když vyhrál o půldruhou minutu.

Kopecký na Zlínsku slaví i zisk dalšího, již sedmého českého titulu. „Vůbec to zde nebylo snadné, o to více si úspěchu ceníme,“ smál se spokojeně v cíli Kopecký, jenž ovládl nejprestižnější českou soutěž poosmé a podruhé získal do osobního vlastnictví putovní křišťálový pohár.