/FOTOGALERIE/ Dát zapomenout na ostudnou porážku téměř o šedesát bodů v Nymburce a pokusit se udolat letos hodně vylepšeného soupeře. S takovým cílem půjdou ve středu večer hradečtí basketbalisté do domácího utkání týmem Basket Brno. Dohrávka 4. kola Kooperativa NBL startuje v třebešské sportovní hale úderem 19. hodiny.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Hradec Králové | Foto: Foto: Tomáš Laš

Královští sokoli (9. místo, šest vítězství - deset porážek) už nedávno s tímto sokem hráli, před dvěma a půl týdne na palubovce Brňanů (5. místo, osm vítězství - šest porážek) padli rozdílem jedenácti bodů (82:93). Oběma celkům tehdy chyběli klíčoví pivoti - Brnu Puršl, Hradci Lošonský. Oba se již vrátili do sestav a dnes by měli nastoupit. Východočeši by si ještě přáli, aby figuroval v sestavě i klíčový rozehrávač Stamenkovič, bez něhož je hra týmu hodně bezzubá.