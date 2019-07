Šampionát se koná jednou za tři roky a i díky podpoře města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje se nyní poprvé v historii koná v České republice. Organizátorem je domácí klub SK Karate Spartak Hradec Králové.

„Na mistrovství světa v Hradci Králové se představí celkem 1761 závodníků z 50 reprezentačních týmů. Bojovat se bude v soutěžích kata (technické sestavy) a kumite (zápas) a to ve všech věkových kategoriích,“ uvedl Kamil Guzek, ředitel SKIF World Championship 2019.

Pátek 19. července nabídne věkově rozmanité boje. Mezi nejmladším a nejstarším účastníkem MS je rozdíl 75 let.

„Nejstarším mužem, který se v rámci světového šampionátu na tatami představí, je Portugalec Manuel Braga Lino, kterému je 84 let a představí se v kategorii kata. Více než 70 let bude mít na šampionátu dalších 13 karatistů,“ uvedl Guzek. Naopak nejmladšímu karatistovi Ondřeji Sobkovi z Olomouce bude devět let, stejně jako nejmladší závodnici šampionátu Kateřině Guzkové z Hradce Králové, která bude startovat v kategorii kumite.

„Nejstarší závodnicí je Grazia Russová z Itálie, která bude ve svých 69 letech soutěžit v kategorii kata do 70 let,“ doplnil Guzek.

V sobotu 20. července se od 14 hodin uskuteční v ČPP Aréně slavnostní zahájení. Na šampionátu budou tatami patřit kategoriím mužů a žen a také dojde k pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů zacvičením mírové kata všemi účastníky šampionátu společně s dalšími karatisty z České republiky.

„Předpokládá se, že by se na ploše zimního stadionu mohlo sejít až 2000 cvičících karatistů,“ poukázal Guzek.

V neděli 21. července budou soutěžit týmy a rozhodovat se také bude o absolutním vítězi šampionátu v kumite. „V kategorii Grand Champion proti sobě nastoupí medailisté jednotlivých váhových kategorií v boji bez rozdílu hmotnosti,“ předeslal ředitel šampionátu.

Diváci budou moci na šampionátu využít i doprovodný program, který má za cíl přiblížit japonskou kulturu a bojová umění.

„Návštěvníci si mohou vyzkoušet kaligrafii, origami, výrobu sushi, zhlédnout výstavu japonských obrazů, kaligrafií či japonských zbraní. Mohou si také změřit rychlost svého úderu nebo zkusit přerazit tréninkovou přerážecí desku,“ řekl Guzek.

Vstupenky na turnaj nejlepších karatistů světa je možno zakoupit v hradeckém Infocentru na Eliščině nábřeží nebo přes české webové stránky turnaje: hradec.skif2019.com.

Program MS v karate SKIF v Hradci (ČPP Aréna Hradec Králové)



Pátek 19. července

8.00 – 10.00: Eliminace KATA žáků, dorostenců a juniorů (kategorie 12, 12-13, 14-15, 16-17 let),

10.00 – 11.00: Finálové zápasy KATA žáků, dorostenců a juniorů,

11.00 – 13.00: Eliminace KATA MASTERs (kategorie 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+),

13.30 – 14.00: Finálové zápasy KATA MASTERs,

14.00 – 17.00: Eliminace a finálové zápasy KUMITE žáci, dorostenci a junioři (kategorie 12, 12-13, 14-15, 16-17 let),

17.00 – 19.00: Eliminace a finálové zápasy KUMITE MASTERs (kategorie 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+).



Sobota 20. července

8.00 – 13.00: Eliminace KATA senioři, U20 (kategorie 18-19, 20-39 let), Eliminace KUMITE senioři, U20 (kategorie 18-19, senioři 20-39 let, pozn.: muži -65kg, -75kg, +75kg; ženy -60kg, +60kg).

14.00 – 15.30 (TV Nova Sport): Zahajovací ceremoniál, předávání pochodně míru (The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run), kata Heian Shodan (pokus o zápis do Guinnessovy a české knihy rekordů), bubeníci, tameshigiri,

16.00 – 18.00 (TV Nova Sport), finálové bloky senioři kata, kumite v přímém přenosu TV Nova Sport, 18:30 (TV Nova Sport): Slavnostní předávání medailí.



Neděle 21. července

8.00 – 11.00: Eliminace a finále KATA týmy (kategorie junioři, senioři, masters, mix 150+, mix 180+),

11.00 – 14.00: Eliminace a finále KUMITE týmy (kategorie junioři, senioři, masters, yakusoku U100, yakusoku 100+),

17.00 – 22.30: Sayonara Party, Small Hall,

17.00 – 20.00: jazz music, buffet, team events, 20.00 – 21.30: jazz (live music), Big Hall, 20.00 – 22.30: Lingers.on (live music).