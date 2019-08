Počátky turnaje se začaly psát již v roce 1924, oficiálně se letos koná již 92. ročník. Pardubická juniorka si udržuje své výsadní postavení v českém tenise. Kdo by se nechtěl dostat na listinu vedle bývalých vítězů, kde se nacházejí slavná jména.

„Hrály zde hvězdy československého a českého tenisu. Juniorka je nedotknutelný turnaj,“ říká v rozhovoru Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu a viceprezident Tennis Europe.

Jakou váhu si turnaj, jakým je Pardubická juniorka, v českém tenisu udržuje?

Je to mládežnický turnaj číslo jedna. Nemůže být nic lepšího, navíc když má takovou dlouhou tradici. Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak pro mě je to něco posvátného. Pardubická juniorka je historicky nedotknutelný turnaj a musí být i věčný.

Letos se koná 92. ročník. Je i tradice to, čím může stále přitahovat mladé tenisty?

Abychom si zase nedělali iluze. Mladí jsou takoví, jaký je svět. Vzorce chování jsou zase jiné, než byly před dvaceti nebo dokonce čtyřiceti lety. Když jsem byl v podobném věku já, tak hrát Pardubickou juniorku, to byl svátek. O tom každý snil, málokdo se tam dostal. Dnes mladí mají možnost cestovat po světě. Tento turnaj je domácí a mnohdy tedy je pro ně méně zajímavý. Do toho si ještě před závorkou připočtěme vliv rodičů, kteří vidí ve svých dětech nové Federery a podobně.

Pro ně už je tedy lákavé především hrát o body a ještě k tomu v zahraničí?

Někteří mají prioritně zájem hrát turnaje ITF a jezdit. My máme samozřejmě velkou snahu, aby na Juniorce ti hráči byli a mohli bychom je podpořit později třeba volnou kartou na turnaji ITF futures. Těžko mohu hodnotit, co se odehrává v hlavách mladých hráčů a jak si turnaje váží, protože oni mají spektrum příležitostí tisíckrát širší, než měli jejich předchůdci před lety. Dnes je stále krásné být vítězem Juniorky a být v galerii vítězů. Na druhou stranu, mnohdy i pod taktovkou rodičů je to nastaveno jinak. To je ve všech oblastech lidského konání, tak to prostě je.

Jaké máte vy osobně prožitky spojené s Pardubickou juniorkou?

Jezdil jsem celkem pravidelně. Ne pokaždé, protože jsem někdy musel být v zahraničí, třeba když byl kongres ITF v Orlandu. Jinak je pro mě Juniorka už dvaadvacátý rok svátek. Jedu tam moc rád a turnaje si považuji.

Sám jste zmiňoval jména vítězů, kde jsou v té nedávné historii i tenistky jako Kvitová, Krejčíková, Muchová, které se prosazují na grandslamech…

A podívejte se i více do historie. Když jdete po schodech nahoru, tak vidíte všechny hvězdy československého a českého tenisu, které v Pardubicích byly. Jaká je to zpráva pro turnaj? Ta nejlepší. Když tam vyhraje holka, která za pět let ovládne Wimbledon…To je fantastické.

Jaký je zatím rok 2019 pohledem českého tenisu?

Je vynikající. Podívejte se na světový žebříček ve Fed Cupu, kde jasně vévodí Česká republika. Podívejte se na první stovku světového žebříčku žen, kde je osm Češek. První hráčka světa v deblu je Strýcová. A navíc přichází to, co jsem očekával. Generační výměna v našem mužském tenisu, kdy mladí se začínají prosazovat a stoupat nahoru, aby doplnili mezeru. Tomáš Berdych je zraněný. Kdo ví, jak to s ním bude. Teď nehraje, tak jsme měli dočasné starosti, ale objevují se už kluci jako Lehečka, Svrčina, Forejtek a další. Nechtěl bych na někoho zapomenout. Z pohledu českého tenisu musím konstatovat významné uspokojení. A to ještě rok zdaleka nekončí.