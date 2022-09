Jde o sportovní akci, která každoročně patří mezi nejlepší v celé ČR. Díky rovinatému terénu zde má spousta běžců příležitost zaznamenat své osobní maximum. Trasa začíná na Malšovickém stadionu, odkud závodníci běží centrem do Malšovic a pak do příměstské části Malšova Lhota. Následně na účastníky čeká příjemný 10 km dlouhý okruh po asfaltové cyklostezce nádherným prostředím Městských lesů. Maratonci tento okruh běží třikrát, půlmaratonci jednou. Poté se všichni vrací stejnou trasou do cíle.