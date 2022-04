Krajští rivalové bojují o záchranu. Čeká nás klíčová bitva, hlásí náchodský kouč

Bodoval také Náchod, který doma remizoval s týmem Chodova, přičemž o vítězství přišel pět vteřin před koncem vyrovnané bitvy. Padli naopak hráči Dvora Králové nad Labem. Na vlastní palubovce nestačili na silný Zlín a nadále jim tak patří sestupová 13. pozice.

I. liga mužů, 20. kolo

Velká Bystřice – Jičín B 28:31 (14:15)

Jičínská rezerva se případným vítězstvím v hale Velké Bystřice mohla výrazně přiblížit konečné páté příčce v tabulce a po výhře 31:28 se to týmu trenéra Horyny povedlo. Hosté byli v utkání lepším celkem a navíc se mohli výrazně spolehnout na střeleckou formu svých opor. Daniel Doškář byl hrdinou duelu a konto domácích brankářů zatížil deseti (!) brankami. Nebyl to však pouze on, o koho se opírala jičínská ofenzíva. Sedmkrát se prosadil Matouš, pouze o jeden gól vstřelil Aleš Dolejší.

Fakta – branky: Možíš 7/5, Mancl 6, Schaffner 5, Vodička 3, Buček, Menšík a Skřídlo 2, Kubis 1 – Doškář 10/2, Matouš 7/2, A. Dolejší 6, Pekař 3, P. Matula 2, Hájek, Ženatý a P. Drbohlav 1. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Vyloučení: 3:4. ŽK: 0:4.

Náchod – Chodov 28:28 (15:15)

Náchodští se výhrou nad Chodovem mohli výrazně přiblížit záchraně soutěže, s šestým týmem tabulky ale odehráli partii, která končila nerozhodným výsledkem. Po většinu prvního poločasu domácí vedli, soupeř ale deset vteřin před sirénou srovnal na 15:15. Druhá půle se naopak dlouho vyvíjela lépe pro hosty. Když navíc Pražané dvanáct minut před koncem zápasu vedli rozdílem sedmi branek (16:23), zdálo se být o jejich vítězství rozhodnuto.

Šesti trefami v řadě se domácí vrátili do utkání a 14 vteřin před koncem jim dokonce vystřelil vedení Resl. Hosté ale podnikli ještě jeden bleskový útok a Turek v čase 59:55 rozhodl o dělbě bodů.

Fakta – branky: Honcharov 8/6, Hrachový 5, Fišer a Cvejn 4, Resl 3, Metelka 3/1, Hlaváček 1 – Friedel 7/3, Trunda 6, Turek 6/1, Hanus 5, Postelt, Kopřiva, Januš a Kaštánek 1. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Vyloučení: 2:4. ŽK: 2:0.

Dvůr Králové nad Labem – Zlín 27:31 (12:14)

Také házenkáři Dvora Králové nad Labem dostali ve dvacátém dějství příležitost urvat záchranářské body na domácí palubovce, jenže za soupeře měli třetí tým tabulky. Zlín prožívá skvělou sezonu a potvrdil to i ve sportovní hale při ZŠ Strž. Ačkoliv Dvoráci sympaticky kladli odpor a proti favoritovi odehráli velice kvalitní partii, padli nakonec rozdílem čtyř branek. Aby se tým hrajícího kouče Groha v první lize zachránil, musí nyní ve zbytku soutěže uhrát minimálně o dva body více bodů než rival z Náchoda.

Fakta – branky: Groh 7/2, Kamberský 5, M. Picha 4, L. Picha 4/1, Zelinka 3, Šturm 2, Etrich a Pavelka 1 – Doležel 10, Tiller 6, Zaoral 4, Kuzma a Oškera 2, F. Novák a Vavrys 2/1, Vízner, Kalčík a Švehlák 1. Rozhodčí: Kremláček, F. Procházka. Vyloučení: 1:4. ŽK: 0:1.

Další výsledky 20. kola: Bystřice pod Hostýnem – Strakonice 20:28, Litovel – Vršovice 31:19, Hustopeče – Vsetín 26:37.

Program 21. kola – sobota 14.00: Zlín – Vsetín. 17.00: Strakonice – Náchod, Litovel – Hustopeče. Neděle 16.00: Vršovice – Bystřice pod Hostýnem. 17.00: Jičín B – Dvůr Králové nad Labem, Chodov – Velká Bystřice.

Aktuální tabulka



1. Strakonice 19 16 2 1 558:440 34

2. Litovel 20 16 0 4 640:510 32

3. Zlín 20 15 1 4 598:503 31

4. Vsetín 20 14 0 6 634:550 28

5. Jičín B 20 9 3 8 576:564 21

6. Chodov 20 8 2 10 540:565 18

7. Vršovice 20 7 3 10 495:533 17

8. Velká Bystřice 20 7 1 12 560:565 15

9. Bystřice p. H. 20 6 2 12 557:601 14

10. Náchod 20 5 1 14 515:600 11

11. Dvůr Králové n. L. 19 5 0 14 461:577 10

12. Hustopeče 20 3 1 16 505:631 7