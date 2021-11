Až na devátý pokus, ale přece! Basketbalistky trutnovské Kary vyhrály zápas, v němž se potkala dvě družstva, která na úvodní úspěch v ročníku dosud čekala. Výhodu domácího prostředí měly hráčky Strakonic, navíc jim perfektně vyšel vstup do utkání, když brzy vedly 6:0.

Potřebujeme nějaký pozitivní impulz, který tým nakopne, ví dobře kouč Martišek

Leč z vítězství se nakonec radoval trutnovský celek. Svěřenkyně trenéra Michala Martiška duel ovládly rozdílem patnácti bodů a nyní by byly jistě rády, kdyby na další výhru nečekaly tak dlouho.

Renomia ŽBL

BK Strakonice - KARA Trutnov 71:86 (18:24, 30:45, 46:68).

Body: Rosecká 26, Jánská 14, L. Vydrová 13, Junková 10, Vorlová 4, Horsáková 2, Čadková a Vadlejchová 1 - Rylichová 27 (11 doskoků), Wolfová 12 (20 doskoků), Finková 11, Hajnová 10, Šmahelová 9, Potočková a Vítová 8, Borsová 1. Rozhodčí: Salvetr, Barták, Pazourek. Fauly: 25:16. Trestné hody: 14/7 - 32/22. Trojky: 8:6. Diváci: 38.

Až v závěru první čtvrtiny se Trutnov desetibodovou šňůrou dostal ze sevření soupeřek a úvodní desetiminutovku vyhrál rozdílem šesti bodů. Rozhodující náskok si pak Východočešky vytvořili ve druhé části, kterou vyhrály 21:12.

Ve zbytku utkání si Kara vedení hlídala. V celém zápase se mohla opřít především o dvě opory. Rylichová k sedmadvaceti bodů přidala 11 doskoků a mohla se tak pochlubit ceněným double-double. Toho dosáhla i její spoluhráčka Wolfová, jež k dvanácti bodům přidala úctyhodných 20 (!) doskoků.

David pod koši bojoval s Goliášem. Nechyběl u toho objektiv Jana Bartoše

Další duel Kara odehraje v neděli 12. prosince na palubovce Slovanky.

Ohlasy trenérů

Jiří Johanes, asistent trenéra BK Strakonice: „Počítali jsme, že zápas bude vyrovnanější. Připravovali jsme se na něj, jsme sousedi v tabulce. Trošku nás uspokojil začátek, kdy jsme chvilku vedli. Trutnov pak začal hrát zónovou obranu a hodně v defenzívě přitlačil. Předčil nás v agresivitě v obraně i útoku. My jsme špatně řešili situace. Trutnov vyhrál naprosto zaslouženě. Jsme zklamaní z toho, že jsme nepředvedli výkon, jaký jsme chtěli.“

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Jsme rádi za vítězství. Potřebovali jsme tenhle výsledkový impulz. Musíme dál bojovat. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Víme, že ve Strakonicích se hraje těžko, obzvláště když domácí hráčky cítí šanci na dobrý výsledek. Úvod jsme nezachytili. Po time-outu a změně obrany jsme se na Strakonice dotáhli a po prvním poločasu se dostali do patnáctibodového vedení. To byl vzhledem k průběhu pro nás velmi dobrý výsledek. Ve třetí čtvrtině jsme se chtěli rychle dostat na dvacet bodů. Když se nám to povedlo, tak ale přišlo uspokojení, hra se začala kouskovat, prostřídali jsme a přelom třetí a čtvrté čtvrtiny byl z naší strany katastrofální. To se nám nemůže stávat. Museli jsme reagovat. Vzali jsme si time-out a vrátili na hřiště základní rotaci.“

Zdroj: Youtube